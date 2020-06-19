ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как «на глаз» узнать опасный водоём?

19.06.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как «на глаз» узнать опасный водоём?

В жару пляжный отдых и купание в водоёмах, пожалуй, лучший способ, чтобы провести выходные. Безопасные для купания озёра и реки регулярно публикуют санитарно-эпидемиологические службы. Однако некоторые люди предпочитают самостоятельно сверяться с данной информацией.

Наш материал поможет вам отличить опасный для купания водоём от безопасного.

Как выбрать место для отдыха?

Всегда самым идеальным местом для отдыха являлось море или океан. Дело в том, что солёная вода, благодаря содержанию в её составе йода, натрия, а также минералов, уничтожает большинство опасных микробов. Однако не всегда имеются возможности для того, чтобы проводить отдых на морском побережье. Если возле вас находятся только водоёмы с пресной водой, то нужно знать о простых правилах безопасности. 

Многие считают, что водоёмы с проточной водой безопаснее, чем со стоячей. Но даже здесь есть исключения. Например, если возле реки присутствуют промышленные предприятия.

Зачастую люди судят о безопасности пляжного отдыха «на глаз». 

Следующие признаки расскажут вам, что отдых возле водоёма небезопасен.

  • Стоячая вода в пруду. В жаркую погоду и при отсутствии дополнительного притока свежей воды, такие водоёмы становятся настоящим рассадником инфекций. 
  • Промышленное предприятие рядом с рекой. Скорее всего в водоём производятся сбросы. В таком случае даже не помогут отфильтрованные стоки фабрик. 
  • Сельскохозяйственные угодья рядом с водоёмом. С большой вероятностью в данный водоёмах можно обнаружить кишечную палочку, яйца гельминтов и др. 
  • Птицы, плавающие в водоёме. Дело в том, что такая живность выбрасывает в воду личинки, которые впоследствии приводят к развитию высыпаний на теле человека.
  • Цветущая поверхность озера. Скорее всего в этом водоёме очень много органических загрязнений и удобрений минерального вида. 
  • Свалка рядом с водоёмом или автомагистраль. В этих случаях в воду попадают биогенные, а также химические загрязнения.

Купание в фонтане

На первый взгляд купание в фонтанах может показаться безопасным, поскольку вода поступает из городского водопровода, очищенная хлором. Многие считают, такая вода абсолютно чистая. Однако это далеко не так. Дело в том, что вода в фонтане циркулирует по кругу и не обновляется. Для дезинфекции в воду зачастую добавляют специальные средства, которые могут вызывать раздражения кожи. Также, помимо людей, в фонтане могут купаться животные и птицы.

фото: rg.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жару пляжный отдых и купание в водоёмах, пожалуй, лучший способ, чтобы провести выходные. Безопасные для купания озёра и реки регулярно публикуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарико в СИЗО КГБ. Петицию с требованием его отпустить подписали более 100 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика