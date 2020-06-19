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Как «на глаз» узнать опасный водоём?
Источник материала: ОНТ
В жару пляжный отдых и купание в водоёмах, пожалуй, лучший способ, чтобы провести выходные. Безопасные для купания озёра и реки регулярно публикуют санитарно-эпидемиологические службы. Однако некоторые люди предпочитают самостоятельно сверяться с данной информацией.
Наш материал поможет вам отличить опасный для купания водоём от безопасного.
Как выбрать место для отдыха?
Всегда самым идеальным местом для отдыха являлось море или океан. Дело в том, что солёная вода, благодаря содержанию в её составе йода, натрия, а также минералов, уничтожает большинство опасных микробов. Однако не всегда имеются возможности для того, чтобы проводить отдых на морском побережье. Если возле вас находятся только водоёмы с пресной водой, то нужно знать о простых правилах безопасности.
Многие считают, что водоёмы с проточной водой безопаснее, чем со стоячей. Но даже здесь есть исключения. Например, если возле реки присутствуют промышленные предприятия.
Зачастую люди судят о безопасности пляжного отдыха «на глаз».
Следующие признаки расскажут вам, что отдых возле водоёма небезопасен.
Купание в фонтане
На первый взгляд купание в фонтанах может показаться безопасным, поскольку вода поступает из городского водопровода, очищенная хлором. Многие считают, такая вода абсолютно чистая. Однако это далеко не так. Дело в том, что вода в фонтане циркулирует по кругу и не обновляется. Для дезинфекции в воду зачастую добавляют специальные средства, которые могут вызывать раздражения кожи. Также, помимо людей, в фонтане могут купаться животные и птицы.
фото: rg.ru
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В жару пляжный отдых и купание в водоёмах, пожалуй, лучший способ, чтобы провести выходные. Безопасные для купания озёра и реки регулярно публикуют...
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