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5 фруктов с низким содержанием сахара, которые можно есть, не ограничивая себя
Источник материала: ОНТ
В большинстве фруктов содержится сахар, который образуется в процессе их созревания. Его количество в разных плодах неодинаково. Bazaar.ru
1. Грейпфрут – идеален для тех, кто волнуется о красоте и здоровье. Он почти не содержит сахара, но в нем огромное количество полезных кислот, витаминов и антиоксидантов. Если есть половину грейпфрута в день, то скоро вы увидите приятные изменения во внешности и самочувствии.
2. Киви богат витаминами группы В, А, С, антиоксидантами и клетчаткой. В нем низкое содержание сахара, а купить этот фрукт можно круглый год.
3. В малине почти нет фруктозы, зато целый кладезь витаминов и антиоксидантов, способствующих сокращению внешних признаков старения кожи. Рекомендуется съедать горсть ягод в качестве перекуса или добавляйте их в каши.
4. Арбуз спокойно можно есть в сезон, не ограничивая себя. Он – источник витаминов А, В и С, железа и калия.
5. О пользе авокадо можно говорить бесконечно: здесь полный набор витаминов и минералов, омега-3 жирные кислоты и совсем нет сахара.
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В большинстве фруктов содержится сахар, который образуется в процессе их созревания. Его количество в разных плодах неодинаково. Bazaar.ru приводит список фруктов и...
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