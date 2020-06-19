|
Лукашенко едет в Светлогорск? Охотникам приказали сдать оружие
Источник материала: Партизан
21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Белорусская железная дорога.
Как стало известно «
В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию.
видео:
Также предполагается, что Лукашенко посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.
Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко уже посетил Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)