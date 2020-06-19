Лукашенко едет в Светлогорск? Охотникам приказали сдать оружие

КП » от источников в Светлогорске, здесь ждут Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск. Как стало известно «» от источников в Светлогорске, здесь ждут Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск.





В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию.









Также предполагается, что Лукашенко посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.





По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.





Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко уже посетил Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.