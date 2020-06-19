ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко едет в Светлогорск? Охотникам приказали сдать оружие

19.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Белорусская железная дорога.

Как стало известно «КП» от источников в Светлогорске, здесь ждут Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск. 

В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию. 

видео: ranak.me

Также предполагается, что Лукашенко посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.

Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко уже посетил Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как «на глаз» узнать опасный водоём?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика