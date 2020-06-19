"У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико кандидатом Кремля.





Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.





В четверг Бабарико был задержан, якобы в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".









Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который является руководителем его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.





Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей страны носят заказной политический характер на фоне президентской кампании.





В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.





Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей.





Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.



