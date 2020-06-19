ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Песков ответил Лукашенко насчет "кукловодов"

19.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа.

Песков ответил Лукашенко насчет "кукловодов"
"У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико кандидатом Кремля.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 

В четверг Бабарико был задержан, якобы в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". 


Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который является руководителем его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей страны носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. 

В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.

Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. 

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ежегодная спецпрограмма «Мак» стартовала по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика