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Песков ответил Лукашенко насчет "кукловодов"
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа.
"У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико кандидатом Кремля.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
В четверг Бабарико был задержан, якобы в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".
Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который является руководителем его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей страны носят заказной политический характер на фоне президентской кампании.
В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.
Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей.
Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа.
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