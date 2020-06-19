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Ежегодная спецпрограмма «Мак» стартовала по всей Беларуси
19.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото из открытых источников
В летние месяцы на всей территории Республики Беларусь будет проходить ежегодная специальная программа «Мак». Об этом SlutskGorod сообщили в Слуцком РОВД.
Суцкий РОВД информирует, что в летний период на территории Cлуцкого района , сотрудниками ОВД МВД Републики Беларусь, будут проводиться мероприятия в целях недопущения посева , выращивания , сбора , и распространения наркосодержащих культур, в том числе мака и конопли.
Статья 16.1 КоАП республики беларусь: "Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин".
Slutsk-Gorod.by
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В летние месяцы на всей территории Республики Беларусь будет проходить ежегодная специальная программа «Мак».
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