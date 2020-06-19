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В Минске прошли торги по универсаму «Столичный». Цена выросла в 285 раз

19.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Право аренды универсама «Столичный» на площади Якуба Коласа сегодня ушло с молотка за 600 тысяч рублей, рассказал REALTY.TUT.BY замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Мы же узнали еще некоторые подробности.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Помещение занимает общую площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Его у города раньше арендовал ЦУМ, и тут работали универсам, кафе и бар. Но потом ЦУМ решил расторгнуть договор аренды, поэтому право заключения нового выставили на торги.

Они прошли в Минском городском центре недвижимости сегодня, 19 июня. Начальная цена была около 2,1 тысячи рублей. На лот претендовали пять участников торгов, и право аренды досталось одному из них за 600 тысяч рублей. То есть цена выросла в 285 раз. Как рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости, право аренды приобрела одна из белорусских торговых сетей.

Ежемесячные арендные платежи за весь объект — около 64 тысяч рублей. В помещении — четыре отдельных входа. Есть отопление, искусственное и естественное освещение, энергоснабжение, санузлы. Объект оснащен инженерным и торгово-технологическим оборудованием.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Необходимые условия — сохранение названия «Столичный», сохранение объекта общественного питания, проведение ремонта гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец торгового комплекса «Столичный». Все работы производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат. Договор аренды заключается сроком на пять лет.

 
 
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На помещение универсама претендовали пять участников.
 
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