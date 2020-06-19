Конюк: Преступные деяния фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам нацбезопасности

Источник материала: ОНТ

Продолжаем следить за расследованием уголовных дел, возбужденных в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка». В них фигурирует сумма в полмиллиарда долларов. На сегодняшний день задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико. И как заявил сегодня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, преступные деяния фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности.

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