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Конюк: Преступные деяния фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам нацбезопасности
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за расследованием уголовных дел, возбужденных в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка». В них фигурирует сумма в полмиллиарда долларов. На сегодняшний день задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико. И как заявил сегодня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, преступные деяния фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности.
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Конюк: Преступные деяния фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам нацбезопасности
Продолжаем следить за расследованием уголовных дел, возбужденных в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка». В них фигурирует сумма в...
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