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Ученые раскрыли секрет жизни до 100 лет: дело не только в генах

19.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые раскрыли секрет жизни до 100 лет: дело не только в генах

Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что причина продолжительности жизни в 100 лет не только в генах. Влияет еще место, где человек живет, пишет lenta.ru со ссылкой на статью в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Эксперты анализировали данные об уровне образования, месте жительства и семейном положении 145 тыс. людей, которые умерли в период с 2011 по 2015 год в 75 лет и старше. Учитывалась еще и среда обитания – доступ к медпомощи и транспорту, уровень бедности, процент населения трудоспособного возраста, количество зеленых насаждений и загрязнение воздуха. Так, удалось определить, какие условия проживания благоприятствовали жизни до 100 лет.

Выяснилось, что возможность прогуляться по окрестностям – это способствует легкому доступу к клиникам и продуктовым магазинам, а также физической активности – высокий процент населения трудоспособного возраста и высокий социально-экономический статус положительно коррелировали с долгим сроком жизни. 

А еще ученые обнаружили, что женщины чаще доживали до ста лет, чем мужчины.

Фото: www.globallookpress.com 

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Ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что причина продолжительности жизни в 100 лет не только в генах. Влияет еще место, где человек живет, пишет lenta.ru со...
 
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