Life запустил новый тариф «Всё легко Max»: максимум преимуществ за 18,9 руб/мес

10.02.2026 11:25 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Цифровой оператор Life представил новый тарифный план «Всё легко Max». Для новых подключений SIM и eSIM первые 6 месяцев абонентская плата составит 18,9 руб/мес вместо 36,9 руб/мес.

В тарифный план «Всё легко Max» включены:

  • 100 ГБ без ограничения скорости;
  • безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.
  • безлимит минут во все сети;
  • Яндекс Плюс — музыка, кино, книги и кешбэк баллами от сервисов Яндекса сразу для 4 пользователей;
  • защита Kaspersky;
  • выбор красивого номера за 0 рублей;
  • бесплатная раздача трафика.


Акции на тарифе «Всё легко Pro» и безлимит интернета на год в подарок!

Также Life запустил сразу две акции при подключении на тариф «Всё легко Pro».

В обоих случаях вместе с тарифом на целый год бесплатно назначается услуга «Безлимит ГБ на скорости до 1 Мбит/с». Можно свободно переписываться в мессенджерах, пользоваться соцсетями и слушать музыку онлайн без ограничений.

Если вы впервые подключаетесь к Life, первые 6 месяцев абонплата по акции будет 9,9 руб/мес, далее ещё 6 месяцев — 18,9 руб/мес.

Для всех, кто решит перейти к оператору со своим номером, действует специальная цена — тариф за 9,9 руб/мес на целый год! Привычный номер телефона будет сохранён, и близким не придётся заново запоминать новые цифры.

Что включает тарифный план «Всё легко Pro»:

  • 60 ГБ без ограничения скорости;
  • безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.
  • безлимит минут во все сети;
  • защиту Kaspersky;
  • бесплатную раздачу трафика.

Об операторе:

Life — цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются более 1,5 млн белорусов. Услуги 4G Life доступны для 99,6 % жителей страны, а абоненты оператора получают доступ к максимально возможному покрытию LTE.

В декабре 2025 Life объявил о ребрендинге, который показал выход оператора за рамки телекома. Изменение фирменного стиля стало частью масштабной трансформации: развития собственных IT-решений, реновации торговой сети, перезапуска цифровых сервисов и создания экосистемного приложения.
 

 
 
