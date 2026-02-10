Life запустил новый тариф «Всё легко Max»: максимум преимуществ за 18,9 руб/мес

Цифровой оператор Life представил новый тарифный план «Всё легко Max». Для новых подключений SIM и eSIM первые 6 месяцев абонентская плата составит 18,9 руб/мес вместо 36,9 руб/мес.
В тарифный план «Всё легко Max» включены:
100 ГБ без ограничения скорости;
безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.
безлимит минут во все сети;
Яндекс Плюс — музыка, кино, книги и кешбэк баллами от сервисов Яндекса сразу для 4 пользователей;
защита Kaspersky;
выбор красивого номера за 0 рублей;
бесплатная раздача трафика.
Акции на тарифе «Всё легко Pro» и безлимит интернета на год в подарок!
Также Life запустил сразу две акции при подключении на тариф «Всё легко Pro».
В обоих случаях вместе с тарифом на целый год бесплатно назначается услуга «Безлимит ГБ на скорости до 1 Мбит/с». Можно свободно переписываться в мессенджерах, пользоваться соцсетями и слушать музыку онлайн без ограничений.
Если вы впервые подключаетесь к Life, первые 6 месяцев абонплата по акции будет 9,9 руб/мес, далее ещё 6 месяцев — 18,9 руб/мес.
Для всех, кто решит перейти к оператору со своим номером, действует специальная цена — тариф за 9,9 руб/мес на целый год! Привычный номер телефона будет сохранён, и близким не придётся заново запоминать новые цифры.
Что включает тарифный план«Всё легко Pro»:
60 ГБ без ограничения скорости;
безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.
безлимит минут во все сети;
защиту Kaspersky;
бесплатную раздачу трафика.
Об операторе:
Life — цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются более 1,5 млн белорусов. Услуги 4G Life доступны для 99,6 % жителей страны, а абоненты оператора получают доступ к максимально возможному покрытию LTE.
В декабре 2025 Life объявил о ребрендинге, который показал выход оператора за рамки телекома. Изменение фирменного стиля стало частью масштабной трансформации: развития собственных IT-решений, реновации торговой сети, перезапуска цифровых сервисов и создания экосистемного приложения.