Life запустил новый тариф «Всё легко Max»: максимум преимуществ за 18,9 руб/мес

Цифровой оператор Life представил новый тарифный план «Всё легко Max». Для новых подключений SIM и eSIM первые 6 месяцев абонентская плата составит 18,9 руб/мес вместо 36,9 руб/мес.

В тарифный план «Всё легко Max» включены:

100 ГБ без ограничения скорости;

безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.

безлимит минут во все сети;

Яндекс Плюс — музыка, кино, книги и кешбэк баллами от сервисов Яндекса сразу для 4 пользователей;

защита Kaspersky;

выбор красивого номера за 0 рублей;

бесплатная раздача трафика.





Акции на тарифе «Всё легко Pro» и безлимит интернета на год в подарок!

Также Life запустил сразу две акции при подключении на тариф «Всё легко Pro».

В обоих случаях вместе с тарифом на целый год бесплатно назначается услуга «Безлимит ГБ на скорости до 1 Мбит/с». Можно свободно переписываться в мессенджерах, пользоваться соцсетями и слушать музыку онлайн без ограничений.

Если вы впервые подключаетесь к Life, первые 6 месяцев абонплата по акции будет 9,9 руб/мес, далее ещё 6 месяцев — 18,9 руб/мес.

Для всех, кто решит перейти к оператору со своим номером, действует специальная цена — тариф за 9,9 руб/мес на целый год! Привычный номер телефона будет сохранён, и близким не придётся заново запоминать новые цифры.

Что включает тарифный план «Всё легко Pro»:

60 ГБ без ограничения скорости;

безлимит интернета на популярные соцсети и мессенджеры: Instagram, Telegram, TikTok, ВК, Одноклассники, Facebook, X и др.

безлимит минут во все сети;

защиту Kaspersky;

бесплатную раздачу трафика.