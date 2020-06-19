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Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила
Источник материала: ОНТ
Многодетная британка не заметила, что беременна. Роды прошли неожиданно для женщины,
Грейс Мичим 32 года. Женщина рассказала, что на последнюю беременность ничто не указывало. Британка регулярно принимала противозачаточные, у нее не прерывались месячные, а живот почти не увеличился. Грейс не планировала рожать еще одного ребенка и надеялась больше работать, чтобы накопить на ипотеку. Более того, муж многодетной матери собирался сделать вазектомию.
В день родов женщина внезапно ощутила, что у нее отходят воды.
Крики Грейс разбудили ее мужа и старшего сына. Они вызвали скорую помощь.
Мужчина принял роды самостоятельно. Медики отвезли Грейс и новорожденную малышку в больницу. Специалист заключил, что девочка появилась на свет на 37 неделе беременности. И роженица, и младенец здоровы.
Фото: Daily Mail / Kennedy News and Media
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Многодетная британка не заметила, что беременна. Роды прошли неожиданно для женщины, рассказывает Daily Mail. Грейс Мичим 32 года. Женщина рассказала, что на последнюю...
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