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Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила

19.06.2020 13:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила

Многодетная британка не заметила, что беременна. Роды прошли неожиданно для женщины, рассказывает Daily Mail.

Грейс Мичим 32 года. Женщина рассказала, что на последнюю беременность ничто не указывало. Британка регулярно принимала противозачаточные, у нее не прерывались месячные, а живот почти не увеличился. Грейс не планировала рожать еще одного ребенка и надеялась больше работать, чтобы накопить на ипотеку. Более того, муж многодетной матери собирался сделать вазектомию.

В день родов женщина внезапно ощутила, что у нее отходят воды.

Крики Грейс разбудили ее мужа и старшего сына. Они вызвали скорую помощь.

Мужчина принял роды самостоятельно. Медики отвезли Грейс и новорожденную малышку в больницу. Специалист заключил, что девочка появилась на свет на 37 неделе беременности. И роженица, и младенец здоровы.

Фото: Daily Mail / Kennedy News and Media

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Многодетная британка не заметила, что беременна. Роды прошли неожиданно для женщины, рассказывает Daily Mail. Грейс Мичим 32 года. Женщина рассказала, что на последнюю...
 
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