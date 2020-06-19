Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила

Источник материала: ОНТ

Многодетная британка не заметила, что беременна. Роды прошли неожиданно для женщины, рассказывает Daily Mail.

Грейс Мичим 32 года. Женщина рассказала, что на последнюю беременность ничто не указывало. Британка регулярно принимала противозачаточные, у нее не прерывались месячные, а живот почти не увеличился. Грейс не планировала рожать еще одного ребенка и надеялась больше работать, чтобы накопить на ипотеку. Более того, муж многодетной матери собирался сделать вазектомию.

В день родов женщина внезапно ощутила, что у нее отходят воды.

Крики Грейс разбудили ее мужа и старшего сына. Они вызвали скорую помощь.

Мужчина принял роды самостоятельно. Медики отвезли Грейс и новорожденную малышку в больницу. Специалист заключил, что девочка появилась на свет на 37 неделе беременности. И роженица, и младенец здоровы.

Фото: Daily Mail / Kennedy News and Media

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