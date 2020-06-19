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«Никогда не предам, не согнусь». Что говорил Лукашенко на предвыборном митинге в Гродно в 1994 году

19.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июня 2020-го во время рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко, помимо прочего, рассказал о том, что именно с Гродненщины начиналась его первая предвыборная кампания. TUT.BY посмотрел газеты за лето 1994 года и узнал, как тогда проходила встреча Лукашенко с гродненцами.


 — Моя Родина — это Беларусь. Отсюда [из Гродненской области] я начинал предвыборную кампанию, в Бресте служил в пограничном отряде. Гомельская область навсегда останется в моем сердце — самые тяжелые времена президентства я прожил с Гомельской областью, преодолевая катастрофу на ЧАЭС. Витебск — это каждый год Славянский базар… Могилевщина, где я провел детство и юность, — говорил 16 июня 2020 года президент.

Как это было?

В 1994 году встречу будущего президента с избирателями в Гродно освещала «Гродненская правда». Статья о кандидате на пост главы государства вышла на первой полосе 4 июня на белорусском языке и называлась «На фінішную прамую».


Встречался Александр Лукашенко с гродненцами на площадке в скверике за Дворцом текстильщиков. Гродненцев собралось в центре города, судя по фото, немало — точное число присутствующих не приводится.

Газета рассказывает, что тогда еще народный депутат Лукашенко был не единожды в Гродно, но первый раз приехал в областной центр в качестве кандидата в президенты. Митинг проходил под лозунгом «Лёс Айчыны — у руках народа».

Митинг в заявленное время не начался, собравшимся людям рассказали, что у народного депутата по пути в Гродно сломалась машина и надо ждать. Гродненцы не расходились. Ждали более часа. Наконец, мероприятие, хоть и с опозданием, но началось.


Сначала выступили представители инициативной группы кандидата: Владимир Нестюк, профессор гродненского университета Борис Борикин, монтер вычислительного центра Виктор Гаврильчик, пенсионерка Евгения Владимирова, консультант областного совета Объединения профсоюзов Антон Китурко и другие. Они говорили о том, что в стране — тяжелая ситуация, обвиняли правительство, в том, что оно способствует разворовыванию богатства страны.

Естественно, в то время уже вовсю шла предвыборная агитация, поэтому на митинге собравшихся людей призывали отдать свои голоса за Александра Лукашенко. Один из выступающих сказал, что видит в претенденте «стабилизирующую силу» и тот, кто проголосует за Александра Лукашенко, «не ошибется» в своем выборе.

— Вы не ошибитесь [в выборе], — говорил людям сам кандидат в президенты, — То, что происходит в нашем обществе, будет остановлено. Та мафия, которая, как будто спрут, опутала общество, будет задушена.

Еще Лукашенко говорил о проблемах в сельском хозяйстве и промышленности, а также о борьбе с коррупцией.

— Клянусь перед вами, что никогда не предам, не согнусь. Это единственное мое главное обещание, — сказал народный депутат.

Также на митинге Лукашенко объявил, что создает народный союз против коррупции «Ачышчэнне» — и каждый желающий может туда записаться.


Газета также сообщала, что недалеко проходил митинг общественно-политического объединения имени Кастуся Калиновского. Там митингующие держали плакаты против выступления кандидата в президенты Александра Лукашенко. И там же раздавали листовки с программой другого претендента — Зенона Позняка.

О каких-либо задержаниях в тот в газете не упоминается.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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16 июня 2020-го во время рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко, помимо прочего, рассказал о том, что именно с Гродненщины начиналась его первая предвыборная...
 
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