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Как не пропустить и лечить рак молочной железы? Собираем вопросы!

19.06.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси рак молочной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний женщин. Ежегодно выявляется более 4,5 тысяч случаев. 


Фото: pixabay.com

Какие обследования и когда пройти, чтобы не пропустить болезнь? Может ли сильный ушиб груди вызвать рак молочной железы? Действительно ли малое число родов — фактор риска развития онкопатологии? Перерастают ли доброкачественные опухоли груди в злокачественные? В каком случае возможны органосохраняющие операции? Какие реконструктивные операции и кому проводятся после полного удаления груди? Что делать после лечения, чтобы не пропустить рецидив заболевания и избежать осложнений?

На вопросы ответит Нина Ахмед, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, доктор медицинских наук, доцент, врач-онколог высшей квалификационной категории.

Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 22 июня включительно. Ответы будут опубликованы на порталах «Здоровые люди» и TUT.BY.

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В Беларуси рак молочной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний женщин. Ежегодно выявляется более 4,5 тысяч случаев.
 
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