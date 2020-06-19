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Поротников: Задержанием Бабарико Минск пошел на игру ва-банк с Москвой

19.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с задержанием одного из основных претендентов на президентское кресло Виктора Бабарико на вопросы «Белорусского партизана» ответил Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus Security Blog.

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– После выдвижения Бабарико в президенты вы написали, что его могут выставить в качестве агента Кремля, чтобы оправдать перед Западом репрессии во время выборов. Как считаете, в соответствии с этой логикой сейчас все и происходит? Или идет какая-то более тонкая игра? 

– Пока неясно, что вчера показали послам стран Евросоюза, но в принципе можно говорить, что эта логика остается.

Меня смущает другое. Вчера выступил новый председатель КГК генерал Тертель (бывший запред КГБ, который курировал экономическую безопасность) и заявил, что Бабарико – это не вершина пирамиды, что, возможно, ниточки ведут к руководству «Газпрома», и, может быть, даже выше. А выше руководства «Газпрома» только два человека – Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Не перерастает ли план показать ложную российскую угрозу в попытку спровоцировать прямое политические столкновение Москвы и Минска и побежать за помощью на Запад?


 Андрей Поротников

– Почему Минск не опасается выдвигать обвинения в адрес «Газпрома» и российской власти? Ведь у Москвы достаточно рычагов, чтобы жестко ответить, да и в ситуации президентских выборов опасно настраивать Кремль против себя.

– Это похоже на игру ва-банк. Основная задача на самом деле – не вступить в войну с Москвой, а заняться шантажом. Минск показывает, что компания «Газпром» является не бизнес-структурой, а структурой политического давления и подрыва. Об этом, кстати, постоянно говорит Европа.

Белорусские власти дают дополнительные козыри в руки недоброжелателей «Газпрома» в Западной Европе. Что это означает? Это означает, что «Газпром» может столкнуться с новыми ограничениями деятельности на европейском рынке – едва ли не единственным настоящим платежеспособным рынком для компании. 

Белорусская сторона, видимо, думает, что Кремль и «Газпром» в такой ситуации пойдут на уступки определенного характера. Конкретно от «Газпрома» Минск хочет снижения стоимости газа в два раза. А это порядка $1,5 млрд. экономии здесь и сейчас.

Плюс, наверное, есть желание как-то сбить их энтузиазм по поводу вывода дивидендов  из Беларуси. Если не ошибаюсь, за прошлый год они вывели отсюда порядка $300 млн.

– Как думаете, примет ли Запад версию КГК? Закроет ли глаза на происходящее в Беларуси?

– Как таковой общей позиции Запада нет. Каждая страна будет реагировать отдельно. Но ни для одной из стран ЕС Беларусь не является настолько важным партнером, чтобы идти на какие-то уступки официальному Минску. Поэтому крайне маловероятно, что в этой ситуации белорусские власти добьются поддержки со стороны Запада – даже моральной.

Если Бабарико еще можно как-то привязать к «Газпрому», то как ты привяжешь к «Газпрому» Северинца и десятки других людей, которые находятся сейчас за решеткой?

Все шито белыми нитками, и я уверен, что большинство западных стран так и будет воспринимать ситуацию.

Но есть и другая сторона: западные страны не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси. Для Запада Лукашенко – это зло, но известное зло. Пока что интереса к тому, чтобы озадачиваться внутренними проблемами транзита власти в Беларуси, у них нет. А вот у России такой интерес будет.

– Как считаете, зарегистрируют ли Бабарико кандидатом в президенты?  

– Трудно сейчас что-то утверждать, но если исходить из логики событий – то скорее нет, чем да. 

Но в таком случае нужно будет принимать вопрос и по регистрации Цепкало. Бабарико и Цепкало, в общем-то, работают на одном электоральном поле, поэтому имеющаяся у Бабарико поддержка в его отсутствие быстро перейдет к Цепкало.

Ну и само собой власти намерены закрыть вопрос по Светлане Тихановской.
Но если убрать из президентской гонки Бабарико, Цепкало и Тихановскую, то в принципе можно констатировать факт отмены выборов.

– Рассматриваете ли вы Бабарико как самостоятельного игрока?

– Уже да. Изначально я считал (и продолжаю считать), что он был креатурой властей, которая была выдвинута с целью показать «московский след» и получить индульгенцию Запада на ограниченное применение репрессий внутри страны. То есть шло повторение старой сказки дядюшки Макея: если вы не хотите разговаривать с Лукашенко, то будете разговаривать в Беларуси с Путиным.

Но никто не ожидал того, что дальше произошло. Белорусское общество традиционно считается патерналистско-социалистическим. А тут классический буржуй внезапно превратился в кандидата надежды. Ничего не делая, он набрал общественную поддержку и политический вес.

Даже если человек полное ничтожество, то с подобного момента он становится самостоятельным игроком. А Бабарико, безусловно, не ничтожество, у него есть серьезные политические амбиции.

Кстати, одна из причин того, почему произошел такой быстрый переход к репрессиям, кроется в том, что была сломана первоначальная схема.

Бабарико несколько дней давали в надежде на то, что он поймет все правильно и покинет страну. Он понял все правильно – и остался. 

Сейчас этот человек – совершенно самостоятельный политический автор.
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с задержанием одного из основных претендентов на президентское кресло Виктора Бабарико на вопросы «Белорусского партизана» ответил Андрей Поротников,...
 
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