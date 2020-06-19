Поротников: Задержанием Бабарико Минск пошел на игру ва-банк с Москвой

– После выдвижения Бабарико в президенты вы написали, что его могут выставить в качестве агента Кремля, чтобы оправдать перед Западом репрессии во время выборов. Как считаете, в соответствии с этой логикой сейчас все и происходит? Или идет какая-то более тонкая игра?





– Пока неясно, что вчера показали послам стран Евросоюза, но в принципе можно говорить, что эта логика остается.





Меня смущает другое. Вчера выступил новый председатель КГК генерал Тертель (бывший запред КГБ, который курировал экономическую безопасность) и заявил, что Бабарико – это не вершина пирамиды, что, возможно, ниточки ведут к руководству «Газпрома», и, может быть, даже выше. А выше руководства «Газпрома» только два человека – Дмитрий Медведев и Владимир Путин.





Не перерастает ли план показать ложную российскую угрозу в попытку спровоцировать прямое политические столкновение Москвы и Минска и побежать за помощью на Запад?









Андрей Поротников





– Почему Минск не опасается выдвигать обвинения в адрес «Газпрома» и российской власти? Ведь у Москвы достаточно рычагов, чтобы жестко ответить, да и в ситуации президентских выборов опасно настраивать Кремль против себя.





– Это похоже на игру ва-банк. Основная задача на самом деле – не вступить в войну с Москвой, а заняться шантажом. Минск показывает, что компания «Газпром» является не бизнес-структурой, а структурой политического давления и подрыва. Об этом, кстати, постоянно говорит Европа.





Белорусские власти дают дополнительные козыри в руки недоброжелателей «Газпрома» в Западной Европе. Что это означает? Это означает, что «Газпром» может столкнуться с новыми ограничениями деятельности на европейском рынке – едва ли не единственным настоящим платежеспособным рынком для компании.





Белорусская сторона, видимо, думает, что Кремль и «Газпром» в такой ситуации пойдут на уступки определенного характера. Конкретно от «Газпрома» Минск хочет снижения стоимости газа в два раза. А это порядка $1,5 млрд. экономии здесь и сейчас.





Плюс, наверное, есть желание как-то сбить их энтузиазм по поводу вывода дивидендов из Беларуси. Если не ошибаюсь, за прошлый год они вывели отсюда порядка $300 млн.





– Как думаете, примет ли Запад версию КГК? Закроет ли глаза на происходящее в Беларуси?





– Как таковой общей позиции Запада нет. Каждая страна будет реагировать отдельно. Но ни для одной из стран ЕС Беларусь не является настолько важным партнером, чтобы идти на какие-то уступки официальному Минску. Поэтому крайне маловероятно, что в этой ситуации белорусские власти добьются поддержки со стороны Запада – даже моральной.





Если Бабарико еще можно как-то привязать к «Газпрому», то как ты привяжешь к «Газпрому» Северинца и десятки других людей, которые находятся сейчас за решеткой?





Все шито белыми нитками, и я уверен, что большинство западных стран так и будет воспринимать ситуацию.





Но есть и другая сторона: западные страны не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси. Для Запада Лукашенко – это зло, но известное зло. Пока что интереса к тому, чтобы озадачиваться внутренними проблемами транзита власти в Беларуси, у них нет. А вот у России такой интерес будет.





– Как считаете, зарегистрируют ли Бабарико кандидатом в президенты?





– Трудно сейчас что-то утверждать, но если исходить из логики событий – то скорее нет, чем да.





Но в таком случае нужно будет принимать вопрос и по регистрации Цепкало. Бабарико и Цепкало, в общем-то, работают на одном электоральном поле, поэтому имеющаяся у Бабарико поддержка в его отсутствие быстро перейдет к Цепкало.





Ну и само собой власти намерены закрыть вопрос по Светлане Тихановской.

Но если убрать из президентской гонки Бабарико, Цепкало и Тихановскую, то в принципе можно констатировать факт отмены выборов.





– Рассматриваете ли вы Бабарико как самостоятельного игрока?





– Уже да. Изначально я считал (и продолжаю считать), что он был креатурой властей, которая была выдвинута с целью показать «московский след» и получить индульгенцию Запада на ограниченное применение репрессий внутри страны. То есть шло повторение старой сказки дядюшки Макея: если вы не хотите разговаривать с Лукашенко, то будете разговаривать в Беларуси с Путиным.





Но никто не ожидал того, что дальше произошло. Белорусское общество традиционно считается патерналистско-социалистическим. А тут классический буржуй внезапно превратился в кандидата надежды. Ничего не делая, он набрал общественную поддержку и политический вес.





Даже если человек полное ничтожество, то с подобного момента он становится самостоятельным игроком. А Бабарико, безусловно, не ничтожество, у него есть серьезные политические амбиции.





Кстати, одна из причин того, почему произошел такой быстрый переход к репрессиям, кроется в том, что была сломана первоначальная схема.





Бабарико несколько дней давали в надежде на то, что он поймет все правильно и покинет страну. Он понял все правильно – и остался.





Сейчас этот человек – совершенно самостоятельный политический автор.