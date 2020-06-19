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Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога
Источник материала: ОНТ
Снимки украденной картины «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной » Винсента Ван Гога обнаружили в преступном мире. Об этом в Twitter
Как
По словам детектива, вор, скорее всего, удерживает картину не ради выкупа, а в надежде найти покупателя.
Ранее в марте
Фото: twitter.com / brand_arthur
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Снимки украденной картины «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной » Винсента Ван Гога обнаружили в преступном мире. Об этом в Twitter проинформировал...
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