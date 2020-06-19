Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога

Источник материала: ОНТ

Снимки украденной картины «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной » Винсента Ван Гога обнаружили в преступном мире. Об этом в Twitter проинформировал детектив Артур Брэнд из Нидерландов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Artnet, на одном из размещенных детективом снимков видна картина Ван Гона, слева от нее лежит экземпляр газеты New York Times от 30 мая, а справа –биография похитителя произведений искусства Октава Дарема на голландском языке «Meesterdief». Дарем в 2002 году украл две картины Ван Гога: «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» (1882-84) и «Вид на море в Схевенингене» (1882).

По словам детектива, вор, скорее всего, удерживает картину не ради выкупа, а в надежде найти покупателя.

Ранее в марте сообщалось , что картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной»(1884) Винсента Ван Гога украли из музейного комплекса Singer Laren в Нидерландах.

Фото: twitter.com / brand_arthur

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