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В Кремле прокомментировали задержание Бабарико
19.06.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле считают это внутренним делом Беларуси.
«Мы считаем это внутренним делом Беларуси», - заявил журналистам Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны», - передает
По его словам, у Кремля нет кандидатов на выборы в Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа. Так Песков ответил на вопрос, не являлся ли Виктор Бабарико «кандидатурой Кремля».
«Что касается самих выборов, на них будут присутствовать наблюдатели, и все оценки последуют», - добавил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле считают это внутренним делом Беларуси.
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