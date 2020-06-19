В Кремле прокомментировали задержание Бабарико

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле считают это внутренним делом Беларуси.

«Мы считаем это внутренним делом Беларуси», - заявил журналистам Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны», - передает ТАСС .

По его словам, у Кремля нет кандидатов на выборы в Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа. Так Песков ответил на вопрос, не являлся ли Виктор Бабарико «кандидатурой Кремля».

«Что касается самих выборов, на них будут присутствовать наблюдатели, и все оценки последуют», - добавил он.