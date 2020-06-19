|
Известная баскетболистка Елена Левченко: «Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!»
Источник материала: Tut.by
Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико.
"Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!", - написала Левченко на своей странице в
Также Левченко разместила фотографию с
Напомним, что 18 июня
Елена Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды выступая в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)