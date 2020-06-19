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Известная баскетболистка Елена Левченко: «Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!»

19.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико.


Фото: fiba.com

"Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!", - написала Левченко на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.

Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.

Напомним, что 18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Елена Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды выступая в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

 
 
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Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного вчера претендента на пост президента Виктора Бабарико.
 
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