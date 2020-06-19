Открытие супермаркета «Виталюр» в Дзержинске

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинске открылся супермаркет «Виталюр». Мы побеседовали с руководителем отдела маркетинга компании Ситдиковой Еленой.

18 июня в городе Дзержинске прошло открытие магазина «Виталюр». Магазин доступен для посещения по адресу улица Фурманова, 2 с 9.00 до 23.00 без выходных. О том, в чем прелесть этого события мы пообщались с руководителем отдела маркетинга ОДО «Виталюр» Ситдиковой Еленой.

— В Дзержинске – первый, и 71-й магазин в сети с торговой площадью 808 квадратных метров. «Виталюр» - это сеть, которая специализируется на рыбе. История компании начиналась с рыбной переработки – и вот уже 25 лет компания удерживает имидж рыбной сети. Поэтому первое, что получит Дзержинск, это наш исчерпывающий ассортимент рыбной продукции.

Она у нас представлена в замороженном, охлажденном и готовом к употреблению виде. На самом деле трудно найти такой ассортимент в других сетях. По ценообразованию мы также стараемся предлагать более интересные цены, более того — можем это делать, потому что у нас прямые контакты с производителями (прим. ред.: в Норвегии, Аргентине, Китае и т.д.), без посредников.

Эту же рыбу мы сами и перерабатываем. В сети есть производственные помещения: копченая, соленая рыба — это все мы делаем сами (прим. ред.: производство в Минске). Без добавок — только соль, сахар.









Из интересного: за «спасибо» у нас вы можете получить услугу разделки, очистки и филетирования рыбы. То есть вы выбираете охлажденную рыбу, просите: «Почистите мне, пожалуйста», и идете совершать дальше свои покупки, а в итоге получаете бесплатно готовую к приготовлению рыбу, без мучений и забот дома.





Кроме рыбы, за последние два года мы сильно развили импорт фруктово-овощной категории. 85% ассортимента мы тоже возим сами, отсюда и качество, и хорошие цены.

Salad bar — интересный проект, мы его развиваем уже два года. Здесь покупатель может реализовать свои фантазии на тему салата под текущее настроение. Вы подходите, берете контейнер (он бесплатный), накладываете себе, чего пожелаете в качестве базы, в качестве питательных мясных ингредиентов, на выбор есть несколько соусов и на кассе рассчитываетесь. Очень удобно, наш покупатель очень любит.

Собственное производство (прим. ред: существует с 2011 года) — отдельное наше направление, которой мы гордимся. Где-то 25% товарооборота у нас составляет продукция, которую мы готовим сами. Пиццу и суши повар готовит прямо здесь на ваших глазах. Пицца — это вообще хит. Она, во-первых, по цене очень демократичная, а, во-вторых, по-настоящему вкусная.

Также вы можете воспользоваться предзаказом: взять визитку, в которой указан номер телефона, позвонить и заказать любую пиццу заранее в удобное для вас время. Или просто приходите в магазин, заказываете пиццу и, пока вы совершаете покупки, если нет очереди заказов, вам ее быстро приготовят.

В связи с тем, что мы не всегда справляемся с обработкой заказов (поток очень большой), наши повара сделали полуфабрикаты — это наша же пицца на полувыпеченном тесте, ее нужно будет просто довести до кондиции в духовке или микроволновке за 3-5 минут. Суши также готовят при вас, или можете взять готовый собранный сет на свой вкус.





















Что касается мяса, здесь у нас тоже свой цех обвалки. Что это значит: мы покупаем мясо тушами и полутушами, и наши обвальщики разделывают все это на отдельные части, что в свою очередь позволяет нам бороться за интересную цену. И, конечно же, не обошлось без наших сервисов за «спасибо».



Если вы, например, не хотите покупать готовый фарш, то вы можете выбрать какой-то кусок мяса попросить сделать фарш из него — у нас тут стоит специальная мясорубка — повар смешает разные виды мяса, какие пожелаете, на месте. Вам все это сделают за спасибо, а заплатите вы просто, как за мясо.

Или, допустим, вы едете на пикник с друзьями, но не успели подготовиться. Не проблема: выбрали мясо, попросили нарезать и замариновать, заплатили в итоге только за мясо и маринад. Ну, а про услугу обычной нарезки (колбасы, сыр, например) и говорить нечего — вам без проблем нарежут, что угодно на слайсере и даже завакуумируют, чтобы ничего не протекло, и продукт сохранил свою свежесть.



















При этом всем мы рассчитываем не только на самого экономного покупателя, но в то же время понимаем, что люди всегда стараются делать оптимальный выбор. Поэтому у нас всегда есть базовая корзина для людей, которые живут в режиме экономии (даже акция есть «Народная корзина» по понедельникам, вторникам). Там можно найти яйцо, гречку, масло, какие-то крупы — простые продукты. А в целом ассортимент рассчитан на покупателя, который имеет достаточно широкий репертуар привычных продуктов.



Выпечка — тоже выпекаем сами. Все очень красиво, вкусно и не дорого.

Кроме того, от себя добавим, что в магазине просто пруд пруди всевозможных акций, в том числе и благотворительных, на которых можно «словить» скидку до 60%, да и ассортимент весьма и весьма впечатляющий. Обращайте внимание на специальные указатели и надписи. Ну, и вообще — сходите посмотреть, наверняка, что-нибудь вас заинтересует.



