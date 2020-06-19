За январь – май индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Могилевской области Br23,9 млн.

Источник материала: Маяк Преднепровья

За январь – май 2020 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет региона Br23,9 млн. Темп роста в фактических ценах составил 100,8%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Основная доля поступлений (51,9%) сформирована за счет налога при упрощенной системе налогообложения – Br12,4 млн. Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили Br3,7 млн. (15,5%), по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – Br3,7 млн. (15,5%), налогу на добавленную стоимость – Br2,9 млн. (12,1%), в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – Br2 млн.

На 1 июня 2020 года на учете в налоговых органах Могилевской области состояло 25 282 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 176 человек.