За январь – май индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Могилевской области Br23,9 млн.

За январь – май 2020 года индивидуальные предприниматели уплатили в
Основная доля поступлений (51,9%) сформирована за счет налога при упрощенной системе налогообложения – Br12,4 млн. Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили Br3,7 млн. (15,5%), по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – Br3,7 млн. (15,5%), налогу на добавленную стоимость – Br2,9 млн. (12,1%), в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики
На 1 июня 2020 года на учете в налоговых органах Могилевской области состояло 25 282 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 176 человек.