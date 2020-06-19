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Милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жителя Слуцка

19.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жителя Слуцка

Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2020 года неоднократно судимый за совершение мошеннических действий 45-летний житель Слуцка познакомился с двумя женщинами, жительницами Слонима и Новополоцка, которые также как и он хотели поехать отдыхать в иностранное государство. В связи с общей целью - поездкой за границу - женщины с новым знакомым общались доверительно. В результате чего, у одной из потерпевших обвиняемый взял деньги на приобретение билетов на самолет, однако перестал выходить с ней на связь и деньги не вернул. Второй женщине мужчина обещал оказать помощь в продаже автомобиля и мобильного телефона, однако завладел вырученными от продажи вышеуказанного имущества деньгами. Помимо этого обвиняемый брал у женщин деньги в долг на развитие бизнеса, которого у него не было.

Каждый раз мужчина придумывал различные предлоги о невозможности вернуть деньги потерпевшим. Когда женщины поняли, что их обманывают, они обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он допрошен. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сумма ущерба от мошеннических действий обвиняемого составляет более 13,2 тысяч рублей.

Однако у следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше. Если Вы пострадали от действий изображенного на фото мужчины, просим сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

Официальный представитель УСК по Витебской области
Оксана Лазько

 
 
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Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.
 
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