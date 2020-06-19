Цепкало осудил задержание Бабарико и назвал это и задержание Тихановского «звеньями одной цепи»

Источник материала: Tut.by

Претендент на пост президента, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА «Новости» осудил заключение под стражу своего конкурента на выборах, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико по подозрениям правоохранителей в экономических преступлениях и призвал белорусские власти к «честной игре».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Мы осуждаем задержание, — сказал Цепкало. — Я высказывал эту позицию, будучи директором ПВТ. Моя позиция заключается в том, что, если к бизнесмену есть какие-то экономические вопросы, то сразу же выбирать меру пресечения к нему в виде заключения под стражу является неправильным, не соответствует современным представлениям.

Цепкало убежден, что если у правоохранительных органов есть вопрос к человеку в налоговой или финансовой сфере, то нужно тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем заключать его под стражу.

— Мне кажется, что здесь (в ситуации с Бабарико — ред.) надо так же поступить: понятно, что он никуда не убежит, что он не представляет угрозу для общества, он никого не убил. Если есть какие-то вопросы к нему, пусть он, продолжая заниматься своей деятельностью, дает показания (следователям — ред.) в присутствии адвокатов. Зачем заключать под стражу его, да и любого другого бизнесмена, по экономическим статьям? — подчеркнул Цепкало. По его словам, если государству деятельность бизнесмена нанесла некий ущерб, «государство свое всегда возьмет: недоплатил налоги, это доказано, — пусть заплатит их с пеней, в следующий раз будет платить налоги».

Комментируя обстоятельства задержания Бабарико и недопуск к нему в течение четверга адвокатов, Цепкало заметил, что ему очень хочется, чтобы поведение правоохранительных органов доказывало, что «мы живем в 21 веке, в цивилизованной, современной европейской стране».

— Мы выступаем за честную, справедливую игру, честные выборы… Должны быть одинаковые честные, справедливые и прозрачные правила, — сказал Цепкало. Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать как последовательные звенья одной цепи задержания блогера Сергея Тихановского и Бабарико, политик сказал, что «по крайней мере, это выглядит так».

— Похоже, в глазах большей части населения Беларуси это выглядит как звенья одной цепи, — подчеркнул политик.

Напомним, 18 июня был задержан претендент в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Адвокатов на допрос в ДФР к ним не пустили. Сейчас они находятся в СИЗО КГБ. В выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“ , а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

Под арестом на 19 июня также находится руководитель инициативной группы Светланы Тихановской Сергей Тихановский. Его и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

16 июня стало известно, что в отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

4 июня на заседании ЦИК Лидия Ермошина рассказала , что подала в Следственный комитет заявление, в котором просит рассмотреть действия Тихановского на пикетах по сбору подписей.