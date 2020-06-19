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Цепкало осудил задержание Бабарико и назвал это и задержание Тихановского «звеньями одной цепи»
Источник материала: Tut.by
Претендент на пост президента, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью
— Мы осуждаем задержание, — сказал Цепкало. — Я высказывал эту позицию, будучи директором ПВТ. Моя позиция заключается в том, что, если к бизнесмену есть какие-то экономические вопросы, то сразу же выбирать меру пресечения к нему в виде заключения под стражу является неправильным, не соответствует современным представлениям.
Цепкало убежден, что если у правоохранительных органов есть вопрос к человеку в налоговой или финансовой сфере, то нужно тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем заключать его под стражу.
— Мне кажется, что здесь (в ситуации с Бабарико — ред.) надо так же поступить: понятно, что он никуда не убежит, что он не представляет угрозу для общества, он никого не убил. Если есть какие-то вопросы к нему, пусть он, продолжая заниматься своей деятельностью, дает показания (следователям — ред.) в присутствии адвокатов. Зачем заключать под стражу его, да и любого другого бизнесмена, по экономическим статьям? — подчеркнул Цепкало. По его словам, если государству деятельность бизнесмена нанесла некий ущерб, «государство свое всегда возьмет: недоплатил налоги, это доказано, — пусть заплатит их с пеней, в следующий раз будет платить налоги».
Комментируя обстоятельства задержания Бабарико и недопуск к нему в течение четверга адвокатов, Цепкало заметил, что ему очень хочется, чтобы поведение правоохранительных органов доказывало, что «мы живем в 21 веке, в цивилизованной, современной европейской стране».
— Мы выступаем за честную, справедливую игру, честные выборы… Должны быть одинаковые честные, справедливые и прозрачные правила, — сказал Цепкало. Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать как последовательные звенья одной цепи задержания блогера Сергея Тихановского и Бабарико, политик сказал, что «по крайней мере, это выглядит так».
— Похоже, в глазах большей части населения Беларуси это выглядит как звенья одной цепи, — подчеркнул политик.
Напомним, 18 июня был
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико
Под арестом на 19 июня также находится руководитель инициативной группы Светланы Тихановской Сергей Тихановский. Его и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет
16 июня стало известно, что в отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).
4 июня на заседании ЦИК Лидия Ермошина
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18 июня был задержан претендент в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Руководитель инициативной группы Светланы Тихановской Сергей Тихановский и еще семь...
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