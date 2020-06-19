Следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП в Столинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 25 октября 2019 года, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Ситроен, двигался по автодороге Н-603 «Большое Малешево-Ремель-Ольшаны». На 25-м километре между аг. Ремель и д. Мочуль Столинского района водитель совершил наезд на находившегося на проезжей части с велосипедом 76-летнего жителя Столинского района. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.





Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси продолжается. В ходе следствия установлено, что в момент ДТП во встречном автомобилю направлении двигалось двухколесное транспортное средство (предположительно, мотоцикл или мопед).

Следователи просят лиц, обладающих какой-либо информацией о ДТП или водителе указанного транспортного средства, являющегося очевидцем, сообщить об этом по телефону 8 (033) 311 66 11.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк