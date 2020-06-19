«Я закрыл страницу от людей, чтобы они не видели, какой я на самом деле». Случчанин о поисках второй половинки

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото из открытых источников

«Красивый, умный, сексуальный, без материальных и жилищных проблем». В основном именно таких молодых людей ищут девушки для жизни. Но что делать тем парням, которые не подходят под эти критерии? Так житель одной из деревень Слуцкого района рассказал SlutskGorod о том, почему он не знакомится с девушками в реальной жизни и закрыл свой профиль в сети.

23-летний Павел живёт в деревне недалеко от Слуцка. Парень сильно комплексует по поводу своей внешности и отсутствия красноречия, поэтому испытывает неловкость при знакомствах с девушками в живую. Спутницу жизни он надеется найти с помощью местных пабликов во Вконтакте.

- Мне намного труднее общаться с девушками в реальной жизни, потому что я очень комплексую из-за своей внешности. В основном это главное, что меня волнует во мне, - говорит Павел.

Он уверен, что в компании друзей ему было бы проще знакомиться с противоположным полом. Но молодой человек не может похвастаться большим кругом общения.

- Близких друзей у меня нет, да и с приятелями я не говорил о своих переживаниях. Думаю, им это не интересно. С недавнего времени по непонятной мне причине с единственным другом мы не общаемся так близко, как раньше. Выходит, что поддержки у меня нет в этом вопросе даже здесь. Поэтому проблемами я особо не делюсь ни с кем, - с сожалением рассказывает собеседник.

В Слуцк Павел приезжает не часто, в местных кафе бывает примерно раз в год, и вариант познакомиться с девушкой в городе отпадает сам собой. Говорит, что последние отношения закончились год назад, потому что девушка предпочла ему другого парня.

- В отношениях я состоял 2 раза, и каждый раз для меня всё было серьёзно. Последние закончились из-за того, что моя девушка нашла другого парня и стала совсем безразлична ко мне. А я такой человек, если чувствую, что охладела - рядом не держу. Когда мы расставались, она сказала, что тот другой лучше во всех отношениях. А ещё, что он обходительней, красивее, умнее. А я не умею правильно и красиво говорить.

Павел рассказывает, что не пытался исправить ситуацию, а просто отпустил возлюбленную. Считает, что в данном случае любые попытки вернуть её были бы напрасны. После этого молодой человек решил искать спутницу жизни во Вконтакте через местные паблики. Только посты просит публиковать анонимно, и на это у парня есть своя причина.

- Я боюсь обсуждения, поэтому посты о поиске второй половинки всегда прошу публиковать анонимно. Ведь когда люди видят человека внешне не привлекательного, то в комментариях обычно пишут всякие гадости. Поэтому я начинаю отвечать в сообщениях только в том случае, если вижу, что человек нормально общается, - рассказывает собеседник.

О том, какую бы девушку хотел найти, говорит просто – умную и симпатичную. Но, как выяснилось, пока поиски второй половинки не увенчались успехом.

- У меня нет высоких запросов, больше всего в девушках я ценю ум - это самое главное. Пытался знакомиться во Вконтакте, но ничего хорошего не вышло из этого. В основном, когда девушкам пишу "привет", они заходят на страницу, смотрят мои фото, потом перестают отвечать на сообщения или пишут просто: "Нет". Поэтому я закрыл страницу от людей, чтобы они не видели, какой я на самом деле. Это моя самая большая проблема, -уверен Павел.

Ситуацию прокомментировал Даниил Славинский, администратор паблика "Выговорись".

Комплексы - это всегда крайне сложная тема для любого человека. В данном случае хочу отметить, что Павел храбрый человек, потому что начал об этом говорить и искать выход из сложившейся ситуации. А это уже полпути к успеху.

Хочу отметить, что Павел со своей проблемой не одинок, ведь комплекс внешности является крайне распространенным и мы с нашей командой сталкиваемся с обращениями такого рода ежедневно.

Безусловно, давать здесь советы, как бороться с комплексами, я считаю крайне неправильно. В данном случае Павлу нужно обратиться за помощью к специалисту и работать над своими комплексами, которые, уверен, можно победить.

"Комплекс красноречия" - очень интересная формулировка. Если я правильно понимаю, Павел считает, что он недостаточно красиво умеет излагать свои мысли вслух. Мне это очень знакомо и я понимаю парня, как никто. Тут можно повышать свои коммуникативные навыки с помощью повышения теоретических знаний (книги) и практики (живое общение). Не обойтись и без помощи специалиста.

В завершении я хотел бы обратиться к герою публикации: Павел, на самом деле ты не обязан быть красивым, умным и ещё каким-то для общества. Ты тот, кто ты есть, вне зависимости от физических или психологических особенностей, ты имеешь право быть счастливым. Да, мы все хотим быть идеальными, даже сравниваем себя с кем-то. Однако и ты, и я, и тот, кто читает это - абсолютно самостоятельная личность. Мы личности, которые живём свою жизнь и она не должна быть идеальной, она наша и этого достаточно. Каждый из нас имеет свои особенности и невозможно сказать, что они хорошие или плохие, мы разные и в этом наше преимущество. Будь таким, какой ты есть.

Павел, если у тебя будет желание, ты всегда можешь написать мне , чтобы вместе разобраться в твоих проблемах.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by