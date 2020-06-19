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Погоня в Скиделе: водитель выпрыгнул на ходу, а автомобиль врезался в забор
Источник материала: Tut.by
В Скиделе инспекторы задержали бесправника на «жигулях»,
Внимание сотрудников ГАИ привлек ВАЗ, который ехал по улице Ленина. Водителю подали сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони водитель «жигулей» не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего на ходу выпрыгнул из автомобиля и убежал. Неуправляемый автомобиль продолжил движение и врезался в забор.
Водителя задержали. Им оказался 21-летний парень, который пояснил, что испугался ответственности, поэтому решил скрыться. Он не имеет водительских прав, а автомобиль купил без переоформления документов. В отношении нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола.
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В отношении нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола.
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