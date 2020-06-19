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Погоня в Скиделе: водитель выпрыгнул на ходу, а автомобиль врезался в забор

19.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Скиделе инспекторы задержали бесправника на «жигулях», сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Внимание сотрудников ГАИ привлек ВАЗ, который ехал по улице Ленина. Водителю подали сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони водитель «жигулей» не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего на ходу выпрыгнул из автомобиля и убежал. Неуправляемый автомобиль продолжил движение и врезался в забор.

Водителя задержали. Им оказался 21-летний парень, который пояснил, что испугался ответственности, поэтому решил скрыться. Он не имеет водительских прав, а автомобиль купил без переоформления документов. В отношении нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола.

 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола.
 
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