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Александр Лукашенко: никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность сохранить суверенитет и независимость страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно. Предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами.
Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этой ситуации я хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично» и покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам, естественно, не простит уничтожение Беларуси. С другой стороны, другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации. Вот знаете, такой вот выбор.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность сохранить суверенитет и независимость страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
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