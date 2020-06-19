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«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом

19.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 18 июня российский композитор DJ Smash впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь!» – поделился радостной новостью музыкант.

«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом
Фото: instagram.com/djsmash 

DJ Smash сказал, что он не может передать словами эмоции, которые он и его девушка Анастасия Кривошеева испытывают сейчас.

Роды прошли в роддоме ЕМС на улице Правды в Москве. Композитор тепло поблагодарил всех медиков, которые были рядом с ним и его избранницей.

«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом
Фото: instagram.com/djsmash 

«Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоём не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение – ретроградный Меркурий», – добавила Анастасия.

«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом
Фото: instagram.com/anastasiakriv 

Пара познакомилась много лет назад в самолёте. Встречаться они начали в 2011 году. 

В прошлом месяце счастливое событие праздновала ещё одна российская знаменитость – Александр Овечкин.

У хоккеиста родился второй ребёнок (здесь подробности).

Люди в материале: DJ Smash, Андрей Ширман, Анастасия Кривошеева

 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. 18 июня российский композитор DJ Smash впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. «Друзья! В нашей семье произошло маленькое...
 
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