|
«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом
Источник материала: СТВ
Новости России. 18 июня российский композитор DJ Smash впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
«Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь!» –
DJ Smash сказал, что он не может передать словами эмоции, которые он и его девушка Анастасия Кривошеева испытывают сейчас.
Роды прошли в роддоме ЕМС на улице Правды в Москве. Композитор тепло поблагодарил всех медиков, которые были рядом с ним и его избранницей.
«Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоём не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение – ретроградный Меркурий», –
Пара познакомилась много лет назад в самолёте. Встречаться они начали в 2011 году.
В прошлом месяце счастливое событие праздновала ещё одна российская знаменитость – Александр Овечкин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 18 июня российский композитор DJ Smash впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. «Друзья! В нашей семье произошло маленькое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)