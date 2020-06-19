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Дачи в лесу и на воде. Смотрите, какие интересные варианты есть в Беларуси и за рубежом
Источник материала: Tut.by
Владельцы этих дачных домов выходят в лес прямо с порога. Есть и такие, у которых терраса — это еще и настоящая палуба. Смотрите, какое необычное жилье для отдыха от городской суеты строят в мире (в обзор попали и белорусские домики).
Дачи на воде
Модульный дом, придуманный российским архитектором из студии
Нельзя не вспомнить плавдом, который реально плавает по озеру под Минском. Это целая усадьба в несколько этажей-палуб.
А еще есть целый банный комплекс, который можно отбуксировать куда угодно.
Дома в лесу
Японцы ценят отдых и природу не меньше нашего. Особое значение они придают архитектурным формам строений для максимальной гармонии с окружающим миром.
Вот, например, уединенный дом в Каруидзаве, который по форме напоминает нечто среднее между космическим кораблем и пляжной раковиной. Архитекторы проекта — Kotaro Ide / ARTechnic arch.
Нельзя пройти мимо загородных домов, расположившихся в живописных местах Беларуси. Как вам дом Prism house студии Level80? Этот проект, кстати, стал призером VI Minsk international biennale LEONARDO 2015.
Архитекторы AM Architekten перестроили старый дом 1855 года, стоящий рядом с карьером на краю леса возле города Эссен в Германии.
Кстати, по такой же
Сборка домика, включая канализацию, электрику и сантехнику, обошлась всего в 9350 рублей в ценах 2017 года.
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Как выглядят загородные дома для отдыха на природе в Беларуси и мире.
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