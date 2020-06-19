Дачи в лесу и на воде. Смотрите, какие интересные варианты есть в Беларуси и за рубежом

Источник материала: Tut.by

Владельцы этих дачных домов выходят в лес прямо с порога. Есть и такие, у которых терраса — это еще и настоящая палуба. Смотрите, какое необычное жилье для отдыха от городской суеты строят в мире (в обзор попали и белорусские домики).

Дачи на воде

Модульный дом, придуманный российским архитектором из студии BIO-architects Иваном Овчинниковым, органичнее всего выглядит в лесном окружении. Но конструкция позволяет не ограничиваться стационарными вариантами, а сделать дом плавучим. Смотрите, как он выглядит вживую.









А еще у этой студии есть дом-мост. Он никуда не плывет, но стоит над водой.





Если развивать тему «плавдач», или ботхаусов, то в Беларуси мы знаем несколько даже более интересных примеров. Вот, например, гостевой дом по проекту архитектора Льва Агибалова (собранный из элементов UrbanBlock).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нельзя не вспомнить плавдом, который реально плавает по озеру под Минском. Это целая усадьба в несколько этажей-палуб.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А еще есть целый банный комплекс, который можно отбуксировать куда угодно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дома в лесу

Японцы ценят отдых и природу не меньше нашего. Особое значение они придают архитектурным формам строений для максимальной гармонии с окружающим миром.



Фото: archdaily.com

Вот, например, уединенный дом в Каруидзаве, который по форме напоминает нечто среднее между космическим кораблем и пляжной раковиной. Архитекторы проекта — Kotaro Ide / ARTechnic arch.









Белорусам может понравиться этот небольшой павильон для отдыха в итальянском лесу. По сути это землянка (домик на две трети углублен в землю) но со стеклянными стенами и прозрачной крышей.





Зачем такая дача? Оказывается, ее владелец любит почитать в тишине и посмотреть на ночное небо. Архитектор проекта — Джованни Траверсо, Traverso-vighy architetti.





Нельзя пройти мимо загородных домов, расположившихся в живописных местах Беларуси. Как вам дом Prism house студии Level80? Этот проект, кстати, стал призером VI Minsk international biennale LEONARDO 2015.



Фото: level80. rocks





Архитекторы AM Architekten перестроили старый дом 1855 года, стоящий рядом с карьером на краю леса возле города Эссен в Германии.









Правильнее будет сказать, что дом возвели заново и придали ему прежний вид. Обратите внимание, из чего сделаны стены и крыша. Это самый дешевый пиломатериал — необрезная доска, покрытая черной пропиткой.





Кстати, по такой же технологии построен гостевой домик под Минском. И, если помните, обошелся он совсем недорого.



Фото предоставлено владельцем дома

Сборка домика, включая канализацию, электрику и сантехнику, обошлась всего в 9350 рублей в ценах 2017 года.