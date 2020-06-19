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Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь

19.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка рассматривала свои свадебные фотографии и нашла нечто странное. Внимательность женщины спасла ей жизнь.

Как рассказала Мадлен Кирке-Смит на своей странице в Facebook, она живёт в Новой Зеландии. В декабре прошлого года девушка вышла замуж. Вскоре она получила свои свадебные фотографии и принялась тщательно их изучать. Мадлен хотела узнать, насколько хорошо прошёл праздник.

На одним из снимков Кирке-Смит запечатлена с поднятой правой рукой. Возле груди девушка увидела «шишку». Эта деталь насторожила Мадлен, поэтому она решила обратиться к медикам. Обследование показало, что у жительницы Новой Зеландии – опухоль, которая сигнализирует о раке молочной железы.

Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь
Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith 

После этого Кирке-Смит пришлось пройти через множество процедур, которых можно было бы избежать. Мадлен рассказала, что обращалась к врачам ещё 3 года назад. Тогда девушке не провели полную диагностику. Медики подумали, что это обычное уплотнение, которое пройдёт само по себе.

Жительница Новой Зеландии обратилась к другим девушкам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью.

«Вы не сможете сделать маммограмму из-за слишком плотных тканей, а ультразвук не даёт полной картины, вам нужна МРТ. Настаивайте на проведении биопсии с центральной иглой, аспирация тонкой иглой недостаточно хороша», – посоветовала Кирке-Смит.

Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь
Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith 

Мадлен также добавила, что когда её болезнь была обнаружена, девушка получила качественную медпомощь. Сейчас Кирке-Смит на пути к полному выздоровлению и чувствует себя прекрасно.

Вовремя обнаружить проблемы со здоровьем удалось и другой одной семье.

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Люди в материале: Мадлен Кирке-Смит, Maddie Kyrke-Smith

 
 
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Девушка рассматривала свои свадебные фотографии и нашла нечто странное. Внимательность женщины спасла ей жизнь. Как рассказала Мадлен Кирке-Смит на своей...
 
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