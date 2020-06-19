ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЕС потребовал прямо сейчас освободить Виктора Бабарико и его сына

19.06.2020 15:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Евросоюз потребовал прямо сейчас освободить претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, а также его сына Эдуарда. Об этом заявили во Внешнеполитической службе ЕС.

«ЕС призывает беларуские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», – сказали в Брюсселе.

Отметили в службе внешнеполитических связей и то, что ЕС просит официальный Минск провести конкурентные выборы. «Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер», – добавили в ЕС.

О внезапном задержании Виктора и Эдуарда стало известно вчера. По словам КГК, Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений. Сегодня выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 285 – о создании преступной организации или участии в ней. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическим заключенным.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз потребовал прямо сейчас освободить претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, а также его сына Эдуарда. Об этом заявили во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погоня в Скиделе: водитель выпрыгнул на ходу, а автомобиль врезался в забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика