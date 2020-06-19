ЕС потребовал прямо сейчас освободить Виктора Бабарико и его сына

Источник материала: KYKY

Евросоюз потребовал прямо сейчас освободить претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, а также его сына Эдуарда. Об этом заявили во Внешнеполитической службе ЕС.

«ЕС призывает беларуские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления», – сказали в Брюсселе.

Отметили в службе внешнеполитических связей и то, что ЕС просит официальный Минск провести конкурентные выборы. «Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер», – добавили в ЕС.

О внезапном задержании Виктора и Эдуарда стало известно вчера. По словам КГК, Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений. Сегодня выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 285 – о создании преступной организации или участии в ней. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическим заключенным.