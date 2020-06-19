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Артур Зельский: «Пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Таму сёння, калі мы кажам, што яны прыязджаюць ў Беларусь – гэта выдатна. Але пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі. І тады менавіта ўзнікла вось гэтая фальшыўка, якая і па сённяшні дзень вельмі часта гуляе, і мы з ёю сустракаемся вельмі часта.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Артур Зельский:
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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