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Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне

19.06.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Нефть установила рекорд на открытии торгов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена «черного золота» марки Brent превысила 42 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI также возросла и составляет чуть больше 39 долларов.

Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне

Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне

Восстановлению ситуации на мировом рынке способствуют возросший спрос на сырье в связи с отменой карантинных ограничений, а также рекордное сокращение его добычи благодаря соглашению ОПЕК+. Отметим, с момента подписания документа излишков «черного золота» стало заметно меньше, а цены на него выросли в два раза.

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Новости мира. Нефть установила рекорд на открытии торгов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена «черного золота» марки Brent превысила 42...
 
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