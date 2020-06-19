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Telegram-канал «Страна для жизни» взломали. Теперь он заблокирован

19.06.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Telegram-канал «Страна для жизни» сегодня был переименован в «раЗАм!». Также была изменена аватарка. Отметим, что такое же изображение и слова — у слогана от БРСМ. Примерно в 15.40 канал был заблокирован из-за нарушений правил Telegram.


Скриншот канала @strana888

— Основной Telegram-канал «Страна для жизни» взломан. Если будут куда-то призывать от имени администратора канала — Сергея, а он же сейчас сидит, наверное, его телефон взломали — то на эти призывы реагировать нельзя. Там поменяли аватарку, бросают какие-то странные ссылки. Заявляю, что канал взломан, — сказала TUT.BY Светлана Тихановская.

Позже, примерно в 15.40, канал стал недоступен. В пояснении сказано, что это было сделано, так как канал нарушал правила Telegram.

Кроме того, в чате канала в 15.17 стали появляться сообщения, что логотип чата также изменился. В 15.21 была возвращена прежняя аватарка, в 15.23 — вновь вернулась «красно-зеленая», и через пару минут канал привели к первоначальному формату.

Скриншот чата Telegram-канала «Страна для жизни»

В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» утверждается, что «ломают с аккаунта Тихановского. Видимо, взломали его телефон».

При этом страница «Страна для жизни» во «ВКонтакте» пока сохраняет свой изначальный вид.

Некоторые заметили, что на очень короткое время Telegram-канал «Беларусь для жизни» был недоступен, но администратор заверил TUT.BY, что все в порядке. Возможно, это связано с его обращением к Павлу Дурову — администратор попросил основателя Telegram обратить внимание на канал «Страна для жизни»

 
 
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