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Telegram-канал «Страна для жизни» взломали. Теперь он заблокирован
Источник материала: Tut.by
Telegram-канал
— Основной Telegram-канал «Страна для жизни» взломан. Если будут куда-то призывать от имени администратора канала — Сергея, а он же сейчас сидит, наверное, его телефон взломали — то на эти призывы реагировать нельзя. Там поменяли аватарку, бросают какие-то странные ссылки. Заявляю, что канал взломан, — сказала TUT.BY Светлана Тихановская.
Позже, примерно в 15.40, канал стал недоступен. В пояснении сказано, что это было сделано, так как канал нарушал правила Telegram.
Кроме того, в
В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» утверждается, что «ломают с аккаунта Тихановского. Видимо, взломали его телефон».
При этом страница
Некоторые заметили, что на очень короткое время Telegram-канал «Беларусь для жизни» был недоступен, но администратор заверил TUT.BY, что все в порядке. Возможно, это связано с его обращением к Павлу Дурову — администратор попросил основателя Telegram обратить внимание на канал «Страна для жизни»
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Были изменены аватарка и название канала.
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