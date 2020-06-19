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Прием граждан в Вороновском районе ведет сенатор Игорь Гедич (фото, будет дополнено)
19.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в Вороновском районе прием граждан ведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Николаевич Гедич. В рамках рабочего визита сенатора запланирована встреча с коллективом Вороновского районного центра культуры и народного творчества.
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Сегодня в Вороновском районе прием граждан ведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь...
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