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Прием граждан в Вороновском районе ведет сенатор Игорь Гедич (фото, будет дополнено)

19.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прием граждан в Вороновском районе ведет сенатор Игорь Гедич (фото, будет дополнено)

Сегодня в Вороновском районе прием граждан ведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Николаевич Гедич. В рамках рабочего визита сенатора запланирована встреча с коллективом Вороновского районного центра культуры и народного творчества.

 
 
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Сегодня в Вороновском районе прием граждан ведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь...
 
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