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Юрий Пунтус не поддержал пункт регламента об обязательном присутствии на поле белоруса не старше 21 года

19.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус поделился мнением о возможных изменениях в регламенте чемпионата Беларуси в высшей лиге.




На увеличение количества белорусов на поле реагирую с пониманием. Есть желание сохранить белорусский колорит, футболистов для нашей сборной. Учитывая то, что россияне не являются легионерами, можно допустить вариант полного заполнения платежной ведомости игроками из соседней страны. В таком случае белорусским игрокам может в каких-то командах, при каких-то тренерах, особенно если наставники не из Беларуси, просто не хватить места.

Но пункт о том, что один из шести белорусов на поле должен быть 2000 года рождения и младше, я не поддерживаю. Это называется искусственным вводом в состав молодежи. Если человек конкурентоспособный, то, невзирая на возраст, любой тренер даст ему играть. Не вижу плюсов от того, что уже на протяжении трех-четырех лет действует такое правило в первой лиге. Хотя, наверное, относительно первой лиги еще можно потерпеть. Но вводить данное правило в высшей лиге — перебор. Я бы таким не занимался.

По сути, обязав тренеров выпускать одного игрока не старше 21 года, мы смотрим не глубоко в корень проблемы. Если брать весь сезон, то командам нужно находить трех-четырех игроков такого возраста. Может, у нас есть команды, которые имеют у себя нескольких молодых способных ребят, которые готовы играть в высшей лиге. Но это считанные ребята. Если сделать анализ, вы увидите, сколько сегодня в элитном дивизионе играет футболистов 2000 года рождения и младше. Есть несколько футболистов, которые получают много игрового времени, но в большинстве своем ребята появляются на поле ненадолго.

В АБФФ думают о возрастной квоте в "вышке". Лучше всех готовы "Рух" и "Минск" — а БАТЭ и брестскому "Динамо" придется меняться.

И еще момент. Если раньше ребята старались на тренировках, конкурировали между собой за место в основе, то в случае изменений в регламенте мы искусственно их будем вводить. И тогда, со временем, эти футболисты, допустим, попросят хорошую зарплату, ведь они играют в команде мастеров в высшей лиге. И никто из этих футболистов не будет задаваться вопросом, каким образом он попал в команду. Подключатся агенты, и я уверен, что начнется торг молодыми футболистами.

К слову, я очень внимательно слежу за игроками дубля "Торпедо"-БелАЗа, бываю на их матчах. Не обижая этих ребят, для того, чтобы играть в высшей лиге, быть конкурентоспособными, они пока не готовы. Могу лишь выделить Антона Богданова, я в нем увидел перспективу. Он сегодня тренируется с основной омандой, но выступает за дубль, потому что пока конкурировать с игроками основной команды не может.

Поймите, если надо защищать белорусский футбол, сборную, то я за. Но искусственно вводить молодых ребят нельзя. Я вообще считаю, что нужно не на словах, а на деле обратить внимание на детско-юношеский футбол, создать в школах условия, обеспечить всем необходимым тренеров. Потребовать с них добросовестной профессиональной работы, обучения. А то у нас сегодня модно другое: ездить по соревнованиям, собирать с родителей деньги и таким образом делать себе зарплату.

Мы в корне не хотим понимать, что нам нужно делать с белорусским футболом и откуда черпать молодежь. Я могу об этом с ответственностью говорить, потому что я шесть лет был главным тренером молодежной сборной. Конкурентоспособной, где у меня было по шесть нападающих, которые конкурировали между собой за место в основе. Эти ребята были востребованы в высшей лиге. А почему сегодня этой ситуации нет? Ни в "молодежке", ни в национальной сборной. Мы снова вернемся к проблемам детско-юношеского футбола. А у нас хотят искусственно вводить. Поймите, никогда ничего искусственного не придает должного эффекта.

Высшая лига — это не для экспериментов. Здесь ставятся задачи завоевания медалей, попадания в еврокубки, зарабатывания денег. Если человек заслуживает места в составе, он будет играть в любом случае. А тут хотят сделать так, что в чемпионате Беларуси условные БАТЭ и минское "Динамо" будут играть фактически без одного человека, а потом начнут думать, как в Европе выступать, — приводит слова Пунтуса группа "Торпедо"-БелАЗа ВКонтакте.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус поделился мнением о возможных изменениях в регламенте чемпионата Беларуси в высшей лиге.
 
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