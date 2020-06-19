21 чэрвеня – Дзень медыцынскіх работнікаў

Источник материала: Кировец

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников!

Забота о здоровье граждан является приоритетом государственной политики нашей страны, важным слагаемым качества жизни.

Сегодня вы успешно используете передовые способы профилактики и лечения, осваиваете новые технологии. В ваших руках – поистине бесценные сокровища – жизнь и здоровье человека. Люди, которые идут в эту профессию, одну из самых гуманных и значимых, – настоящие подвижники.

Вы всегда – на передовой, проявляете самоотверженность, профессионализм, ответственность при выполнении своих трудовых обязанностей.

Примите искренние слова благодарности за чуткость и сострадание, стремление поддержать и помочь тем, кто в этом нуждается.

Желаем вам счастья, благополучия, успехов и, конечно же, крепкого здоровья.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

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Уважаемые работники системы здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников!

Этот день ежегодно отмечается по всей стране как знак особого уважения к людям, посвятившим себя делу сохранения жизни и здоровья сограждан.

Ваш гуманный, ответственный труд пользуется особым уважением в обществе. С глубокой признательностью и искренней благодарностью к вам относятся все, кому вы помогли и помогаете справляться с недугами, дарите надежду и уверенность в будущем.

Пусть ваш самоотверженный труд приносит только радость и удовлетворение. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе и жизни!

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.