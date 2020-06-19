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К Бабарико наконец допустили адвокатов: что он им сказал

19.06.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Адвокаты наконец смогли пообщаться с Виктором Бабарико, передает БелаПАН. Экс-банкир находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявили, рассказал один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.

«Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке», – отметил адвокат.

«Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката», – сообщил Лаевский.

Никаких следственных действий до появления адвокатов с Бабарико не проводилось, сказал собеседник БелаПАН. «Поэтому отдельные информационные поводы по этому вопросу мне не понятны, – заявил он. – Принципиально Виктор Дмитриевич намерен отстаивать свою правоту».

Что происходит: в одном абзаце

Напомним, о внезапном задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда в связи с делом Белгазпромбанка стало известно вчера прямо с утра. Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия на базе банка, который возглавлял 20 лет, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений; а младшего – из-за уклонения от уплаты налогов. Ни к Виктору, ни к Эдуарду в течение всего дня так и не допустили адвокатов: они сумели попасть к своим клиентам лишь сегодня. В домах семьи Бабарико прошли обыски. А уже вечером 18 июня в Минске началась стихийная акция солидарности с Виктором, Эдуардом и другими людьми, подвергшимися репрессиям. Более двух тысяч беларусов выстроились в живую цепь, которая растянулась на многие километры. Сегодня выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против Белгазпромбанка по частям 2 и 3 статьи 285 УК РБ – о создании преступной организации или участии в ней. Это чревато 15 годами колонии. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическими заключенными. Евросоюз призывает власти Беларуси выпустить обоих Бабарико на свободу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокаты наконец смогли пообщаться с Виктором Бабарико, передает БелаПАН. Экс-банкир находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявили, рассказал...
 
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