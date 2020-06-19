|
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что между нашими странами нет катастрофических проблем, все существующие вопросы можно решить.
Сергей Лавров приехал в Минск для подписания соглашения о взаимном признании виз для граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Александр Лукашенко:
Как отметил Сергей Лавров, его визит в нашу страну планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла коррективы. Тем не менее, внешнеполитические ведомства двух стран продолжают работу по всем направлениям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим
Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)