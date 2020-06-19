Орда: За Лукашенко подписались порядка 2 миллионов человек

Источник материала: Tut.by

За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка 2 миллионов человек, заявил председатель Федерации профсоюзов, руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда. Об этом сообщает пресс-служба ФПБ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сегодня завершается первый этап избирательной кампании — сбор подписей за выдвижение кандидатов. На протяжении всего этого периода наша группа работала очень активно. В целом за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка двух миллионов человек, — рассказал Михаил Орда. — На протяжении последних двух недель мы проверяли собранные подписи и постепенно сдавали их в избирательные комиссии. Сегодня к вечеру будут сданы все подписи.

По словам руководителя инициативной группы, в последние дни сбора подписей были организованы пикеты в регионах, «чтобы каждый желающий, до которого не дошли члены инициативной группы, мог поставить свою подпись за выдвижения Александра Лукашенко».

Как отметил Орда, основной сбор подписей проходил по месту жительства людей (это порядка 60%), около 40% — на предприятиях и пикетах.

— Вся наша работа по сбору подписей проходила спокойно, конструктивно, в рамках действующего законодательства. Но в то же время мы видели, что некоторые претенденты с самого начала были настроены на то, чтобы раскачать, дестабилизировать общество. Использовали пикеты по сбору подписей исключительно ради нагнетания обстановки. Не говоря уже о том, что в интернет-сообществах была развернута целая кампания по травле, угрозам тем, кто выступает за сохранение стабильной и спокойной жизни в нашей стране. Мы считаем, что за подобные действия люди, которые стоят за этими действими и этими технологиями, должны нести реальную ответственность, вплоть до уголовной. Такая норма в нашем законодательстве есть, — отметил Михаил Орда.