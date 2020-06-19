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Мнение. Верим в завтрашний день

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

2020 год, как и год 2019, объявлен в Беларуси Годом малой родины.
Для каждого из нас это повод вспомнить о самом дорогом месте на Земле, где родился и вырос. Так как я являюсь уроженкой Ивьевского района, мне небезразлична судьба своего родного края, школы, в которой я работаю директором. Проанализировав деятельность учреждения образования за все эти годы, я с гордостью могу сказать, что достижения учащихся и педагогов известны не только в регионе, но и за его пределами по многим направлениям деятельности.
Театр начинается с вешалки, а школа - с калитки. За последние годы многое сделано в плане благоустройства и материально-технического оснащения учреждения. На прилегающей территории появились новые ландшафтные зоны, малые архитектурные формы. Установлено новое ограждение по периметру всей пришкольной территории. В самом здании, как в храме науки, просторные и светлые классы, прекрасные залы для занятий физической культурой (есть тренажерный зал) и для проведения школьных мероприятий. Все помещения оформлены в современном дизайне и максимально оборудованы для организации образовательного процесса. Немного остановлюсь на материально-техническом оснащении школы. Благодаря выделяемым бюджетным средствам, в спортивном зале заменены стеклоблоки на стеклопакеты. Учреждение образования оборудовано системой круглосуточного видеонаблюдения. Из нового технического оснащения - три интерактивные сенсорные системы (мультиборды). Полностью укомплектованы кабинеты физики и химии, установлена система тревожной сигнализации.
Думаю, что каждому учреждению образования района есть что сказать по поводу постоянной поддержки со стороны местных органов власти по оказанию помощи в улучшении материально-технической базы.
У нас есть много идей, которые хотелось бы в будущем реализовать. Поэтому верим в добро, в завтрашний день.

 
 
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2020 год, как и год 2019, объявлен в Беларуси Годом малой родины. Для каждого из нас это повод вспомнить о самом дорогом месте на Земле, где родился и...
 
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