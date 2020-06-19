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Почему не получается выпечка? 5 популярных ошибок

19.06.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему не получается выпечка? 5 популярных ошибок

В кулинарии есть принципы, нарушения которых приводят к тому, что выпечка не получается – тесто не поднимается, склеивается или пригорает. Портал wday.ru собрал самые распространенные ошибки при приготовлении выпечки.

1. Не соблюдаете температурный режим для продуктов, предназначенных для выпечки. Изделия из песочного и слоеного теста нужно готовить из охлажденных продуктов. Однако это правило не относится к дрожжевому тесто. Если делать его на холодном молоке, то оно будет подниматься намного дольше. Все продукты в этом случае должны быть комнатной температуры.

2. Не просеиваете муку. Такая процедура нужна, чтобы насытить муку кислородом. Тогда тесто лучше поднимается, а выпечка получается нежнее и воздушнее. Если делаете тесто с разрыхлителем, просеивайте его вместе с мукой – так он равномернее распределится.

3. Слишком долго вымешиваете и взбиваете. Обычно тесто нужно перемешивать столько, чтобы жидкость взяла муку. Если перемешивать его долго, оно получится плотным. То же самое касается и дрожжевого теста. Энергичное вымешивание необходимо только тесту для чебуреков, пельменей и вареников, чтобы довести его до однородной и гладкой структуры.

4. Заменяете ингредиенты. Экспериментировать можно, но гарантировать, что на выходе получится то, что надо, нельзя. Например, если заменить сахар на мед, это очень повлияет на структуру теста. Лучше уж тогда сахар вообще исключить. А вот сироп агавы вполне может заменить сахар. То же самое относится и к сливочному маслу, которое некоторые заменяют на растительное – структура теста нарушается и на выходе получится совсем не то, что планировали.

5. Ставите форму в неразогретую духовку. Духовка должна разогреваться, пока делаете тесто. Рабочая температура обычно –180 градусов. Если поставите тесто в холодную духовку, скорее всего вместо пышного пирога получите плоский и жесткий блин.

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В кулинарии есть принципы, нарушения которых приводят к тому, что выпечка не получается – тесто не поднимается, склеивается или пригорает. Портал wday.ru собрал самые...
 
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