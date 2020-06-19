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Выбираем детский игровой комплекс: 5 практичных советов для родителей

19.06.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Современный рынок предлагает большой выбор игровых площадок, отличающихся комплектацией, способом изготовления и размерами. Команда TAM.BY узнала, как выбрать детский игровой комплекс, и подготовила пять советов для родителей.

Содержание:

♦ Рассчитайте бюджет
♦ Определитесь с местом
♦ Спланируйте комплектацию
♦ Выберите материал
♦ Перейдите к установке
♦ Общие советы

Рассчитайте бюджет

Прежде чем приступить к выбору, определите бюджет. Это исключит дорогостоящие покупки, а следовательно — сбережет средства от незапланированных трат, к которым вы не были готовы изначально. После согласования бюджета переходите к замерам.

Определитесь с местом


Выбор детского игрового комплекса зависит от свободной площади, выбранной зоны участка и типа грунта. Рекомендуется пригласить замерщика, который учтет нюансы, вычислит данные и порекомендует размер площади, если вы еще не определились с этим. Также специалист внесет в смету обустройство зоны безопасности по периметру постройки.

Спланируйте комплектацию

Помимо качелей и горки, в комплекс могут входить рукоходы, скалодромы, башни, песочницы, веревочные лесенки, бинокли, пожарные шесты и другие конструкции, их наличие зависит от типа выбранной покупки.

Чтобы точно определиться, как выбрать детский игровой комплекс, ориентируйтесь на пол и возраст ребенка, предпочтения в играх, степень активности, характер. Спокойному чаду будет достаточно площадки с домиком, качелями и песочницей, например. Для активного ребенка потребуется комплекс с активностями, где можно прыгать, бегать и взбираться на высоту.

Выберите материал


Материал для игрового комплекса должен быть прочным — это главное требование. В последнее время родители чаще выбирают дерево: это экологично, надежно и долговечно. Чуть менее популярны металл и пластик, хотя одинаково подходят для игровых площадок. Кстати, металл нуждается в защите не меньше, чем дерево: материал должен обрабатываться антикоррозийным составом.

Перейдите к установке

Здесь два варианта: либо устанавливать конструкцию самостоятельно, либо обратиться к специалистам.

В первом случае можно заказать деревянный комплекс под самостоятельную сборку, который привезут в разобранном виде. Как правило, все детали нумеруются, дополняются пошаговой инструкцией. Поставить такую площадку с помощью друзей или родных реально за выходные.

Родители, у которых нет времени или желания заниматься монтажом самостоятельно, могут нанять специалистов: мастера расчистят участок, подготовят амортизирующее покрытие, установят фундамент, займутся установкой детского комплекса.

Общие советы


  1. Перед монтажом участок заранее подготавливается и выравнивается.
  2. Площадка не устанавливается на бетон, асфальт и другие твердые покрытия без предварительной амортизирующей подкладки.
  3. Конструкция должна располагаться минимум в двух метрах от любых сооружений, в том числе заборов.
  4. Деревянные материалы обрабатываются специальными составами, которые защищают от атмосферных воздействий и продлевают срок службы.
  5. Помните, что комплекс должен быть безопасным: отсутствие острых углов и узких зазоров, куда могут случайно попасть пальцы, — обязательные условия.

Надеемся, что наши советы помогли вам разобраться, как выбрать детский игровой комплекс, исходя из личных предпочтений, возможностей участка и бюджета. Если вы ищете способ развлечь ребенка вне дома, то детские развлекательные центры в Минске помогут решить эту задачу.

 
Теги: Минск
 
 
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