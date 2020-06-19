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Выбираем детский игровой комплекс: 5 практичных советов для родителей
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Рассчитайте бюджет
Прежде чем приступить к выбору, определите бюджет. Это исключит дорогостоящие покупки, а следовательно — сбережет средства от незапланированных трат, к которым вы не были готовы изначально. После согласования бюджета переходите к замерам.
Определитесь с местом
Выбор детского игрового комплекса зависит от свободной площади, выбранной зоны участка и типа грунта. Рекомендуется пригласить замерщика, который учтет нюансы, вычислит данные и порекомендует размер площади, если вы еще не определились с этим. Также специалист внесет в смету обустройство зоны безопасности по периметру постройки.
Спланируйте комплектацию
Помимо качелей и горки, в комплекс могут входить рукоходы, скалодромы, башни, песочницы, веревочные лесенки, бинокли, пожарные шесты и другие конструкции, их наличие зависит от типа выбранной покупки.
Чтобы точно определиться, как выбрать детский игровой комплекс, ориентируйтесь на пол и возраст ребенка, предпочтения в играх, степень активности, характер. Спокойному чаду будет достаточно площадки с домиком, качелями и песочницей, например. Для активного ребенка потребуется комплекс с активностями, где можно прыгать, бегать и взбираться на высоту.
Выберите материал
Материал для игрового комплекса должен быть прочным — это главное требование. В последнее время родители чаще выбирают дерево: это экологично, надежно и долговечно. Чуть менее популярны металл и пластик, хотя одинаково подходят для игровых площадок. Кстати, металл нуждается в защите не меньше, чем дерево: материал должен обрабатываться антикоррозийным составом.
Перейдите к установке
Здесь два варианта: либо устанавливать конструкцию самостоятельно, либо обратиться к специалистам.
В первом случае можно заказать деревянный комплекс под самостоятельную сборку, который привезут в разобранном виде. Как правило, все детали нумеруются, дополняются пошаговой инструкцией. Поставить такую площадку с помощью друзей или родных реально за выходные.
Родители, у которых нет времени или желания заниматься монтажом самостоятельно, могут нанять специалистов: мастера расчистят участок, подготовят амортизирующее покрытие, установят фундамент, займутся установкой детского комплекса.
Общие советы
Надеемся, что наши советы помогли вам разобраться, как выбрать детский игровой комплекс, исходя из личных предпочтений, возможностей участка и бюджета. Если вы ищете способ развлечь ребенка вне дома, то
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