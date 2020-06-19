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Пожар в Фортечном переулке Бреста. Загорелось одноэтажное здание
Источник материала: ОНТ
НЕ РАБОТАЛИ С ОГОНЬКОМ. Брест. В 22:05 спасателей вызвали в Фортечный переулок. Загорелось одноэтажное здание. Пламя гуляло внутри и успело перекинуться на чердак.
Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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Кирпичное строение принадлежит частному предприятию и в настоящее время не используется. Работники МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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НЕ РАБОТАЛИ С ОГОНЬКОМ. Брест. В 22:05 спасателей вызвали в Фортечный переулок. Загорелось одноэтажное здание. Пламя гуляло внутри и успело перекинуться на чердак....
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