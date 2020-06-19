﻿ Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

19.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

Приему предшествовало награждение Похвальным отзывом Министерства юстиции Вороновского районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета по итогам конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, осуществляющих обязательную юридическую экспертизу. Награду из рук Олега Леонидовича приняли глава района Николай Розум и председатель райсовета депутатов Елена Ганевич.

—  Как вы знаете, нормотворческая деятельность — очень серьезная работа любого органа, поскольку именно через нормативные документы реализуются государственные властные полномочия, принимаются решения, по которым работают социальная и экономическая сферы, — подчеркнул министр юстиции. — Среди всех нормативно-правовых актов около ста тысяч — местных исполнительных и распорядительных органов. Это массив документов, регулирующих деятельность и юридических лиц, и граждан. Президент очень часто критикует госорганы за то, что они пишут непонятным языком, витиевато. Потом неизвестно, как применять эти нормативные акты. Конечно же, Министерство юстиции как орган, координирующий нормотворческую деятельность, очень большое внимание уделяет тому, чтобы ее качество постоянно повышалось.

Решение об учреждении конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, осуществляющих обязательную юридическую экспертизу, пояснил Олег Леонидович, было принято в минувшем году.

— В текущем году к нам поступило 14 предложений от главных управлений юстиции облисполкомов. Определяя победителей, принимали во внимание качество документов, соблюдение сроков принятия и подачи их на обязательную юридическую экспертизу. В номинации «Лучший нормотворческий орган базового территориального уровня» Похвальных отзывов были удостоены два района, один из них — Вороновский.

Министр юстиции поблагодарил Николая Розума и Елену Ганевич за качественную организацию нормотворческой работы. Пожелал и дальше быть примером для других в этой непростой сфере.


Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

Выполнив приятную миссию, Олег Слижевский перешел к приему граждан. К министру обратился житель г.п. Вороново, который высказал несогласие с решением суда о разделе имущества при расторжении брака. Гражданин считает, что в совместно нажитое в браке необоснованно было включено имущество, которое принадлежит лично ему. Обратившемуся был разъяснен порядок обжалования судебных решений.


Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

— К сожалению, некоторые граждане заблуждаются в том, что если они не согласны с судебным решением, можно его обжаловать в административном порядке. Хотя процедура, установленная процессуальным законодательством, предполагает обжалование в вышестоящий суд или прокуратуру, — подводя итоги приема, отметил Олег Леонидович. — Спектр проблем, с которыми приходят граждане, очень широк. Это несогласие с вынесенными судебными решениями, как сегодня, обжалование действий органов принудительного исполнения, обращения, касающиеся жилищных, земельных правоотношений, трудоустройства, несогласия с действиями местных исполнительных и распорядительных органов. В подавляющем большинстве обращения касаются ни каких-то системных вопросов, а тех, которые затрагивают лично данного гражданина и касаются конкретной жизненной ситуации. При рассмотрении стараемся вникнуть в каждую проблему. Чаще всего приходится разъяснять законодательство либо объяснять, почему не устраивающее гражданина решение не может быть иным.


Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

В конце рабочего визита в г.п. Вороново министр юстиции встретился с коллективами Вороновского отдела принудительного исполнения и нотариальной конторы. Были обсуждены ряд вопросов, касающихся социально-экономической обстановки в государстве, а также рабочие моменты: условия труда, эффективность решения задач, стоящих перед данными органами.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приему предшествовало награждение Похвальным отзывом Министерства юстиции Вороновского районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета по...
 
Новости дня
Новости разные
 
К Бабарико наконец допустили адвокатов: что он им сказал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика