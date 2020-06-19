Сегодня в г.п. Вороново прием граждан провел министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский

Источник материала: Вороновская газета





Приему предшествовало награждение Похвальным отзывом Министерства юстиции Вороновского районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета по итогам конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, осуществляющих обязательную юридическую экспертизу. Награду из рук Олега Леонидовича приняли глава района Николай Розум и председатель райсовета депутатов Елена Ганевич.

— Как вы знаете, нормотворческая деятельность — очень серьезная работа любого органа, поскольку именно через нормативные документы реализуются государственные властные полномочия, принимаются решения, по которым работают социальная и экономическая сферы, — подчеркнул министр юстиции. — Среди всех нормативно-правовых актов около ста тысяч — местных исполнительных и распорядительных органов. Это массив документов, регулирующих деятельность и юридических лиц, и граждан. Президент очень часто критикует госорганы за то, что они пишут непонятным языком, витиевато. Потом неизвестно, как применять эти нормативные акты. Конечно же, Министерство юстиции как орган, координирующий нормотворческую деятельность, очень большое внимание уделяет тому, чтобы ее качество постоянно повышалось.

Решение об учреждении конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, осуществляющих обязательную юридическую экспертизу, пояснил Олег Леонидович, было принято в минувшем году.

— В текущем году к нам поступило 14 предложений от главных управлений юстиции облисполкомов. Определяя победителей, принимали во внимание качество документов, соблюдение сроков принятия и подачи их на обязательную юридическую экспертизу. В номинации «Лучший нормотворческий орган базового территориального уровня» Похвальных отзывов были удостоены два района, один из них — Вороновский.

Министр юстиции поблагодарил Николая Розума и Елену Ганевич за качественную организацию нормотворческой работы. Пожелал и дальше быть примером для других в этой непростой сфере.







Выполнив приятную миссию, Олег Слижевский перешел к приему граждан. К министру обратился житель г.п. Вороново, который высказал несогласие с решением суда о разделе имущества при расторжении брака. Гражданин считает, что в совместно нажитое в браке необоснованно было включено имущество, которое принадлежит лично ему. Обратившемуся был разъяснен порядок обжалования судебных решений.







— К сожалению, некоторые граждане заблуждаются в том, что если они не согласны с судебным решением, можно его обжаловать в административном порядке. Хотя процедура, установленная процессуальным законодательством, предполагает обжалование в вышестоящий суд или прокуратуру, — подводя итоги приема, отметил Олег Леонидович. — Спектр проблем, с которыми приходят граждане, очень широк. Это несогласие с вынесенными судебными решениями, как сегодня, обжалование действий органов принудительного исполнения, обращения, касающиеся жилищных, земельных правоотношений, трудоустройства, несогласия с действиями местных исполнительных и распорядительных органов. В подавляющем большинстве обращения касаются ни каких-то системных вопросов, а тех, которые затрагивают лично данного гражданина и касаются конкретной жизненной ситуации. При рассмотрении стараемся вникнуть в каждую проблему. Чаще всего приходится разъяснять законодательство либо объяснять, почему не устраивающее гражданина решение не может быть иным.







В конце рабочего визита в г.п. Вороново министр юстиции встретился с коллективами Вороновского отдела принудительного исполнения и нотариальной конторы. Были обсуждены ряд вопросов, касающихся социально-экономической обстановки в государстве, а также рабочие моменты: условия труда, эффективность решения задач, стоящих перед данными органами.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.