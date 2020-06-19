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Марат Жилинский: «Белоруский народ – это народ-мученик»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Я не говорю о том, что надо прямо всё бросить и писать о Великой Отечественной войне. Нет. Это вот та скрепа, одна из скреп нашего белорусского общества, если хотите. Скрепа, которая нас объединяет. И ещё раз повторю: объединяет и трагически, и героически, потому что белоруский народ – это народ-мученик. Но он, тем не менее, выстоял и выдержал эти величайшие испытания.
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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