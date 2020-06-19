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Марат Жилинский: «Белоруский народ – это народ-мученик»

19.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

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Марат Жилинский: «Белоруский народ – это народ-мученик»

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Не помню, кто сказал: со злом нельзя разговаривать. С ним надо бороться. Потому что впасть в искушение очень легко. Поэтому надо просто бороться. С фальсификациями надо бороться.

Опять же, ремарку отпущу – у каждого правда может быть своя, а истина одна. Но наша правда – вот эта правда о Великой Отечественной войне, она должна постоянно находиться в учебниках, на экранах телевизоров. Особенно в предверии вот этих вот величайших событий. И эта правда должна быть и в детских каких-то книжках, и в литературе, и в стихах и так далее.

Я не говорю о том, что надо прямо всё бросить и писать о Великой Отечественной войне. Нет. Это вот та скрепа, одна из скреп нашего белорусского общества, если хотите. Скрепа, которая нас объединяет. И ещё раз повторю: объединяет и трагически, и героически, потому что белоруский народ – это народ-мученик. Но он, тем не менее, выстоял и выдержал эти величайшие испытания.

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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
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