Читатели спрашивают, когда откроют мост возле ССК

Источник материала: Слуцк Город





Фотографии сделаны 12 июня

Путепровод вблизи ССК закрыли на капитальный ремонт в январе 2020 года. Первоначально планировать сдать объект до начала лета, но сроки немного затянулись.

В последнее время читатели SG стали чаще спрашивать, на каком этапе там работы и когда уже мост откроют для движения транспорта.

Отвечаем: дело близится к завершению. На этой неделе «мостовики» делали гидроизоляцию сооружения, а в ближайшие дни местные дорожники планируют приступить к укладке асфальта. Это и будет финальная стадия реконструкции.

Крайний срок сдачи путепровода на 6-м км автодороги Н-9441 «Слуцк-Погост» стоял на День Независимости (3 июля) и, вероятно, дорогу здесь откроют до 3 июля, сообщили в ДРСУ-125.

Точная дата будет сообщена дополнительно.





Напомним, на время ремонта автотранспорт пустили по двум объездным дорогам: через деревню Козловичи и полигон отходов «Лесище». Городские автобусы в этот период двигаются только до остановки «РСУ».



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