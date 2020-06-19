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Читатели спрашивают, когда откроют мост возле ССК
19.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Путепровод вблизи ССК закрыли на капитальный ремонт в январе 2020 года. Первоначально планировать сдать объект до начала лета, но сроки немного затянулись.
В последнее время читатели SG стали чаще спрашивать, на каком этапе там работы и когда уже мост откроют для движения транспорта.
Отвечаем: дело близится к завершению. На этой неделе «мостовики» делали гидроизоляцию сооружения, а в ближайшие дни местные дорожники планируют приступить к укладке асфальта. Это и будет финальная стадия реконструкции.
Крайний срок сдачи путепровода на 6-м км автодороги Н-9441 «Слуцк-Погост» стоял на День Независимости (3 июля) и, вероятно, дорогу здесь откроют до 3 июля, сообщили в ДРСУ-125.
Точная дата будет сообщена дополнительно.
Напомним, на время ремонта автотранспорт пустили по двум объездным дорогам: через деревню Козловичи и полигон отходов «Лесище». Городские автобусы в этот период двигаются только до остановки «РСУ».
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Путепровод рядом с ССК закрыли на капитальный ремонт в январе 2020 года. Первоначально планировать сдать объект до начала лета, но, как это бывает со многими...
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