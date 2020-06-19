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Ливни с грозами и до +32°C: прогноз погоды на 20 июня

19.06.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ливни с грозами и до +32°C: прогноз погоды на 20 июня

На неделе установилась аномально жаркая погода, которая сопровождается грозами, шквалами, ливнями и градом. При этом температура почти на 8 градусов выше нормы. И в ближайшие дни легче не станет. Будьте осторожны.

Завтра, 20 июня, погоду определит область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать теплая, но неустойчивая воздушная масса. В результате в разгар дня будут развиваться мощные дождевые облака, которые принесут сильные ливни с грозами. Средняя температура на 5-8 градусов выше нормы.

В субботу будет облачно с прояснениями. В дневные часы на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах – град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. Ветер восточный слабый, днем порывистый, при грозах – шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 8 утра будет очень тепло, температура воздуха составит от +20°C по юго-западу до +24°C по северо-востоку. В середине дня воздух еще больше прогреется – от +25°C по юго-западу до +28°C в восточных регионах, местами до +32°C. А к вечеру температура немного понизится – от +22°C по юго-западу до +25°C в центральных районах. Температура воды в реках и водоемах – +17°C …+25°C градусов.

В воскресенье погоду продолжат определять малоподвижные активные и контрастные атмосферные фронты, сохраняя в дневные часы активную грозовую деятельность. Пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах – сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +14°C …+20°C, днем от +20°C по северу до +32°C по юго-востоку. В понедельник погоду будет формировать более прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Жара ненадолго спадет. 

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На неделе установилась аномально жаркая погода, которая сопровождается грозами, шквалами, ливнями и градом. При этом температура почти на 8 градусов выше нормы. И в...
 
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