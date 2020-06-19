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Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

19.06.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дело «Белгазпромбанка» приобретает всё более широкий резонанс. Вскрываются новые факты и подробности изощрённых мошеннических схем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 июня со специальным заявлением по этому поводу выступила Генеральная прокуратура Беларуси.

Новые подробности и мнения экспертов в авторском материале собрал Григорий Азарёнок.

Последние недели информационное пространство Беларуси сотрясает громкое дело «Белгазпромбанка». Оно и понятно. Многие стараются представить его как политическое. Давайте попробуем разобраться и отмотаем цепочку назад. Скажем прямо, это непросто, очень уж изощрённая схема лежит перед нами. Помогают в этом оперативные кадры Комитета госконтроля. Вот съёмка допроса первого заместителя председателя правления банка Алексея Задойко.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

– Бабарико... оно распределялось так. Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10.

Григорий Азарёнок, корреспондент:
Неплохие проценты и прибыли, правда? И заметьте, «по итогам года». То есть схема работала много лет. «Зацепились» правоохранители в 2016 году. Но поскольку в махинации были встроены и международные авантюристы, найти концы было непросто.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

Зарубежные коллеги поделились информацией с нами в конце 2019 года. И тут вдруг председатель правления банка начал выступать с политическими статьями в СМИ резко критического характера. Чем ближе органы подбирались к дельцам, тем активнее гражданин Бабарико комментировал происходящее в стране. В такие совпадения поверить сложно. Но давайте вернёмся к материалам дела и познакомимся с его международными фигурантами.

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Григорий Азарёнок:
То, что банк ABLV стал масштабной «стиральной машиной» для нечистых денег, признано всем мировым сообществом. Заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер в феврале 2018 года заявил: «Банк ABLV институционализировал отмывку капиталов как основу своей бизнес-практики. Незаконная финансовая деятельность в банке включает в себя осуществление транзакций для сторон, связанных с юридическими лицами, находящимися в списках ООН».

Всё вышесказанное подтверждает ещё один бывший заместитель Бабарико Александр Ильясюк. Очень много интересного рассказали фигуранты о своём начальнике.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

– Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там.
– А какая?
– Я думаю, что в Латвии.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности


Пётр Петровский, политолог:
Сумму, которую вывела, присвоила организованная преступная группировка, приравнивается фактически около 1 % валового внутреннего продукта Беларуси в год. Т.е. это не просто крупные размеры, это наглый характер преступлений, на мой взгляд.

Григорий Азарёнок:
А замыкается схема там, где тепло и тихо. Бабарико преподносит себя как патриота, на каждом углу заявляет о любви к родине. А вот эти прибыли он вкладывал в белорусские предприятия? Заявления в стиле «банки могут инвестировать в выгодные проекты» не выдерживают критики. Конечно могут, но только туда, где есть открытая бухгалтерия, прозрачные налоги и желательно белорусская прописка. 

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

Но оказалось, что ближе Кипр и Виргинские острова. Именно там были созданы офшоры. Думаю, любой понимает, что это такое  схема отмыва грязных денег. Ущерб для нашей страны – миллионы долларов. А это уже ущерб национальной безопасности.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

Пётр Петровский:
Практически 18 государств мира являются потерпевшими. Их финансовые системы подорваны из-за его действий. И здесь главное на сегодня – сформировать международную солидарность в борьбе с международной организованной финансовой преступностью, которая на сегодня является самой опасной. Почему? Потому что выведение средств в офшоры, уход от уплаты налогов – от этого прежде всего страдают простые граждане, социальные службы здравоохранения.

Григорий Азарёнок:
Подобные дела расследуются очень долго. Факты, которые после могут стать доказательствами в суде, собираются не один год. Именно поэтому параллельно с оперативными мероприятиями проходили проверки в банке. Он работал, а факты складывались в общую цепочку.

Последние обыски по делу ABLV в Риге прошли 10 июня. Закрытый в 2018 году банк продолжают раскручиватьи уголовное дело еще расследуется.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

Это заметка сайта press.lv от 15 июня. Заметьте, что обыски в Риге прошли после обысков в «Белгазпромбанке» 11 июня. Это просто факты. А сегодня с заявлением по этому делу выступила Генеральная прокуратура.

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Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

Григорий Азарёнок:
Вместе с деньгами у Бабарико были обнаружены флешки, винчестеры и дискеты. Что на них? Нам вместе со следствием предстоит узнать. Вопрос – какую роль они сыграли в отмывании денег.

А теперь вернёмся к делам политическим. Что делает крыса, прижатая в угол? Прыгает. Чтобы спасти себя и свои деньги, банкир захотел стать узником совести. Здесь уже не такая сложная схема, как с финансами.

Пётр Петровский:
Это наглый способ шантажа и авантюры, который подрывает демократичность и легитимность избирательного процесса. И если бы на сегодня не было оперативных действий, таких, которые есть, жестких, прямолинейных и открытых, транспарентных, тогда мы бы получили шантаж всей Республики Беларусь одной личностью, одной преступной группировкой, его попытку политизировать финансовые собственные преступления и дискредитировать избирательный процесс.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности


Григорий Азарёнок:
Дело «Белгазпромбанка» громкое, сложное и запутанное. В нашем сюжете только верхушка айсберга, до основания дойти предстоит следствию. Ясно только одно: план с превращением крупной экономической аферы в политическую историю провалился.

Люди в материале: Сигал Манделькер, Григорий Азаренок, Александр Ильясюк, Виктор Бабарико, Петр Петровский, Иван Тертель

 
 
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Новости Беларуси. Дело «Белгазпромбанка» приобретает всё более широкий резонанс. Вскрываются новые факты и подробности изощрённых мошеннических схем, сообщили...
 
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