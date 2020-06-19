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Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дело «Белгазпромбанка» приобретает всё более широкий резонанс. Вскрываются новые факты и подробности изощрённых мошеннических схем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 июня со специальным заявлением по этому поводу выступила Генеральная прокуратура Беларуси.
Последние недели информационное пространство Беларуси сотрясает громкое дело «Белгазпромбанка». Оно и понятно. Многие стараются представить его как политическое. Давайте попробуем разобраться и отмотаем цепочку назад. Скажем прямо, это непросто, очень уж изощрённая схема лежит перед нами. Помогают в этом оперативные кадры Комитета госконтроля. Вот съёмка допроса первого заместителя председателя правления банка Алексея Задойко.
– Бабарико... оно распределялось так. Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Зарубежные коллеги поделились информацией с нами в конце 2019 года. И тут вдруг председатель правления банка начал выступать с политическими статьями в СМИ – резко критического характера. Чем ближе органы подбирались к дельцам, тем активнее гражданин Бабарико комментировал происходящее в стране. В такие совпадения поверить сложно. Но давайте вернёмся к материалам дела и познакомимся с его международными фигурантами.
Григорий Азарёнок:
Всё вышесказанное подтверждает ещё один бывший заместитель Бабарико Александр Ильясюк. Очень много интересного рассказали фигуранты о своём начальнике.
– Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там.
Григорий Азарёнок:
Но оказалось, что ближе Кипр и Виргинские острова. Именно там были созданы офшоры. Думаю, любой понимает, что это такое – схема отмыва грязных денег. Ущерб для нашей страны – миллионы долларов. А это уже ущерб национальной безопасности.
Пётр Петровский:
Григорий Азарёнок:
Последние обыски по делу ABLV в Риге прошли 10 июня. Закрытый в 2018 году банк продолжают раскручивать, и уголовное дело еще расследуется.
Это заметка сайта press.lv от 15 июня. Заметьте, что обыски в Риге прошли после обысков в «Белгазпромбанке» 11 июня. Это просто факты. А сегодня с заявлением по этому делу выступила Генеральная прокуратура.
Григорий Азарёнок:
А теперь вернёмся к делам политическим. Что делает крыса, прижатая в угол? Прыгает. Чтобы спасти себя и свои деньги, банкир захотел стать узником совести. Здесь уже не такая сложная схема, как с финансами.
Пётр Петровский:
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Новости Беларуси. Дело «Белгазпромбанка» приобретает всё более широкий резонанс. Вскрываются новые факты и подробности изощрённых мошеннических схем, сообщили...
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