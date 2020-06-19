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Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

19.06.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

Оно предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Российскую Федерацию, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну.  

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим

Работа над этим документом велась более двух лет.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Лавров

 
 
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Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании...
 
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