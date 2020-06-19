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Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Российскую Федерацию, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну.
Работа над этим документом велась более двух лет.
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Новости Беларуси. С одобрения глав государств Беларуси и России министры иностранных дел подписали межправительственное соглашение о взаимном признании...
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