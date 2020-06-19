Владимир Макей ответил ЕС на требование освободить Бабарико

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал требование Евросоюза немедленно освободить кандидата в президенты Виктора Бабарико. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Макей заявил «Ъ» о наличии доказательств в «деле Белгазпромбанка», свидетельствующих о совершении серьезных финансовых преступлений.

Комментируя требование Евросоюза немедленно освободить претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, Макей сказал, что следует посмотреть на подоплеку уголовного дела.

— Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег это серьезные преступления, за которые в странах ЕС наказывают очень и очень серьезно — в любой стране. Здесь, несмотря даже на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью, — заявил Владимир Макей.

Напомним, Европейский союз в своем заявлении настоятельно призвал белорусские власти обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании. Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности зарегистрироваться из-за политически мотивированных ограничительных мер.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ .

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.