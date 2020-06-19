Шесть машин столкнулись на МКАД

Источник материала: ОНТ

Массовая авария с участием нескольких машин произошла на МКАД, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела Госавтоинспекции Центрального РУВД столицы Татьяны Ященко, инцидент произошел на 42-м километре МКАД.

Известно, что в дорожно-транспортном происшествии участвовало шесть единиц транспорта. По предварительной информации, никто не пострадал.

На указанном участке дороги МКАД во второй и третьей полосах затруднено движение транспорта.





Фото: CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

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