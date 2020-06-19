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Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов

19.06.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»

6 уголовных дел и уже около 20 задержанных. Факты по небезызвестному резонансному делу. Хитрые схемы с векселями и отмывание денег через офшоры. Провоцируют всю ситуацию ещё и в отдельных СМИ. Раздули тему очень сильно: говорят чуть ли не о развале «дочек» российских банков в Беларуси. Власть обвинили в переводе счетов госпредприятий.

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте оперировать фактами. С одной стороны, те же издания, в интернете прежде всего, каждый день проклинают госсектор, обвиняя его во всех смертных грехах: и убытки там, и долги, и зарплаты не те. Невыгодно с ним работать. Но если где-то государство как основной собственник переходит на обслуживание, допустим, в «Белагропромбанк», что здесь не так? Значит, надо предложить лучшие условия. Они будут работать и там, и там или перейдут в другой банк? И заниматься вопросами финансирования, а не финансировать политические кампании, как мы видим. Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы.

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов

Возьмите другой пример. БПС-Сбербанк (тоже российский банк, Грефа) активно участвует в продаже нашей техники. Он же по лизингу там кредитует, субсидирует наши предприятия и в России, и за рубежом по хорошим программам. Плюс у нас с Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему – выгодно, мы согласимся, возьмем.

Есть банк БелВЭБ. Он кредитует строительство атомной станции. Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Герман Греф

 
 
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Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со...
 
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